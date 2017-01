Mærsk indgår tæt samarbejde med den kinesiske it-gigant Alibaba: Her er planerne

Danmarks største virksomhed Mærsk har på sin digitaliseringsrejse indgået aftale med en af verdens største it-handelsplatforme Alibaba fra Kina. Læs her, hvad Mærsk håber på at få ud af samarbejdet.

Det danske erhvervs-flagskib Mærsk har for nyligt indgået en større samarbejdsaftale med den kinesiske e-handelsplatform Alibaba om, at virksomheder med vareforsendelser kan booke plads på Mærsk-fartøjer.Varebookingen er et pilotprojekt på udvalgte ruter og havne, oplyser Mærsk Line til Computerworld.Samarbejdet mellem det danske fragtselskab og den kinesiske e-handelsgigant foregår ved, at Alibabas kunder via selskabet OneTouch-platform til import, eksport og hjælp til eksempelvis toldspørgsmål kan booke plads på Mærsk-fartøjer.Verdens største containerrederi Mærsk forklarer, at samarbejdet med Alibaba er et skridt på en længere digitaliseringsrejse, der undervejs skal give bedre services og produkter til selskabets kunder og samarbejdspartnere."Vi lancerede pilotprogrammet den 22. december for at tage endnu et skridt på denne rejse til at tilbyde fuldt ud digitaliserede kundeløsninger," lyder det fra Mærsk Line i Kina.Læs også: Mærsk på vej med massive investeringer i ny digitalisering: Er på jagt efter nye 'anderledes' folk Det danske fragtselskab forklarer, at den nuværende lancering til Alibabas OneTouch-kunder blandt andet vil indeholde muligheden for, at vare-afsendere online kan låse leveringsprisen fast på forbookede pladsbestillinger ved at forudbetale en depositumpris.Samtidig tilføjer Mærsk Line, at Alibaba-initiativet ikke handler om skære mellemforhandlere og speditører fra, som blandt andet nyhedsbureauet Reuters ellers har spekuleret i."Mærsk har valgt at samarbejde med Alibabas OneTouch-platform, fordi platformen har en vigtig servicemodel," lyder budskabet.Det vigtige i OneTouch-modellen er ifølge Mærsk, at små og mellemstore kunder ikke bare får fragtet gods fra A til B, men også at de kan få deres varer fortoldet, transporteret og få udleveret de nødvendige dokumenter undervejs."Vi håber, at skibsejere og speditører igennem hele forsyningskæden kan se deres roller i Alibabas OneTouch-platform, så vores kunder kan få al den nødvendige service igennem platformen," forklarer Mærsk Line.