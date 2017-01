Dansk jurist slår alarm over kunstigt høje PayPal-priser: Har du også betalt for meget for julegaverne?

Dansk jurist har ved et tilfælde opdaget, at flere PayPal-indkøb og nethandel hos eBay i december er blevet dyrere end forventet på grund af en fejl i valutaomregningen. Har du oplevet samme fejl?

Juristen Rasmus Malver har i den seneste måneds tid oplevet, at PayPal to gange har ændret sin valuta-praksis ved køb på e-handelssites.



"Først begyndte de at vise kursvalget til "alle" PayPal-kontohavere. Også folk som mig, der ellers havde valgt altid at betale med original valuta. Men hvis man prøvede at vælge en anden valuta, fik man en 503. Altså havde man intet valg, hvis man valgte at betale med PayPal-konto."



"I deres andet skift åbnede de igen for muligheden, men nu kan man ikke

længere gemme sit valg. Jeg ved ikke, om de stadig trækker beløb fra kort

med deres valutakurs."

Han har siden konstateret, at PayPal og eBay har rettet den påståede fejl, og man kan nu igen selv vælge betaling i den ønskede valuta.



Det umiddelbare spørgsmål, der melder sig, er naturligvis, hvor mange personer, der ligesom Rasmus Malver har oplevet, at de betalte nogle få kroner mere for deres varer som følge af bug'en.

E-handel og kurskonvertering Computerworld har kontaktet betalingsservicen Nets for at høre, om selskabet kan trække en liste over sine kunders eBay- og PayPal-betalinger i de seneste måneder.



Det har desværre ikke kunnet lade sig gøre.



Men Nets oplyser til Computerworld, at internationale kortholdere som eksempelvis Visa tillader at afvise transaktioner, hvis kursomregningen er sket hos forretningen og ikke i banken.



"Så man har gode kort på hånden som forbruger, hvis man er blevet opkrævet betaling i en anden valuta end man valgte ved købet. Det kræver dog, at man er opmærksom på, at det er foregået," fortæller Nets' pressechef Søren Winge til Computerworld.



Han forklarer endvidere, at Nets har en valutaomregner, så man kan se, hvad man burde have betalt, hvis man havde valgt den optimale (udenlandske) valuta i sit e-handelskøb med Visa eller Mastercard hos en udenlandsk webshop.



Du finder valutaomregneren her.

For alene PayPal har ifølge statistik-sitet Statista omkring 200 milliarder kroner igennem sine betalingsrør om måneden, hvor december må forventes at ligge som en af de største omsætningsmåneder.

Sådan bør det se ud Skærmdump: Rasmus Malver

Hvis du har købt varer via PayPal bør det fremgå af din netbank, at du har betalt med en udenlandsk valuta, som i det viste eksempel. (Klik for større billede)

Da PayPal jo tidligere har kaldt den fejlbehæftede valutakonvertering en bug i mere generelle vendinger, stiller vi os naturligvis ikke tilfreds med det svar og kontakter endnu engang Fabien Darrigues.



Vi vil fortsat blandt andet gerne høre mere om antallet af ramte kunder, hvad PayPal-kunderne tilsammen har betalt for meget i julemåneden, og hvad fejlen mere konkret har bestået i.



Denne gang har PayPal taget en ny kommunikationsmæssig beslutning om sin håndtering af sagen:



"After reviewing this matter, we have determined that it was an isolated customer issue and not something that affected multiple users. For confidentiality reasons, we do not comment on our customers' PayPal account details," lyder svaret på engelsk.

Her er den gal med valutaen Skærmdump: Rasmus Malver

Hvis du har handlet i udenlandske webshops, og der i posteringerne på din netbank er manglende valutakurs, eller beløbet står i danske kroner mod dit oprindelige valg, bør du kontakte din bank for mulig refundering af kurstabet. (klik for større billede)

