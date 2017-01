Ny sikkerhedsfunktion på vej til Windows 10: Låser når du går væk fra computeren

Microsoft arbejder på en ny funktion, der automatisk låser din computer, når du går fra den. Det kan være med til at højne sikkerhedsniveauet i virksomheder.

Microsoft har travlt med at færdiggøre de sidste funktioner og finesser til den kommende Creator-opdatering, der forventes at blive lanceret i april.En af de nye funktioner ser ud til at være en funktion med det interne Microsoft-kodenavn "Windows Goodbye," et ordspil på Windows 10's eksisterende "Windows Hello"-funktion.Computere med særlig kamerateknologi såsom Surface Pro 4 eller Surface Book låser automatisk op, så snart du sidder foran computeren. Det sker ved at skanne dit ansigt og på den måde verificere, at du er dig.I det nyeste Windows 10-testbuild har Windows Central fundet en funktion ved navn "Dynamic Lock", som automatisk låser din computer, når du forlader den, ved at samme kameraer fra Windows Hello kan registrere, når du forlader kontorstolen.Det er en banal sikkerhedsfunktion, men som kan få stor indvirkning i virksomheder og offentlige institutioner.I dag skal du trykke Windowsknap + L for at låse computeren, men det kræver en aktiv handling, som mange glemmer.Hvis computeren automatisk låser, når du går fra den, er der færre scenarier, hvor data er tilgængelige, og færre gange hvor dine kollegaer skriver mystiske ting på din Facebook-væg som straf for din glemsomhed."Dynamic Lock"-funktionen kræver dog en computer med Intels RealSense-teknologi for at fungere, hvilket de færreste ældre skærme og bærbare computere har.Funktionen forventes at udkomme sammen med Windows Creator-opdatering, der også byder på en lang række andre nyheder. Blandt andet får Edge-browseren en kærlig hånd, og der bliver sat stort fokus på 3D-modellering og Microsofts hologram-brugerflade til HoloLens og VR-briller.