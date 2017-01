Ansat i Rigspolitiet frifundet i bestikkelsessag: Atea-chef beholdt selv iPad-gave

Endnu en offentlig ansat er blevet frifundet i bestikkelsessagen, hvor Atea er indblandet. Den offentlige ansatte skulle ifølge interne Atea-mails have modtaget en iPad, men den valgte en Atea-ansat selv at beholde.

Annonce:



Annonce:

En tidligere it-ansat hos Rigspolitiet er blevet frifundet i det store sagskompleks om offentlig bestikkelse.Han var anklaget for at have modtaget en iPad fra Atea i 2012 som bestikkelse, men dette viste sig efter en dag i retten ikke at være tilfældet.Den tiltalte fortalte, at han ganske rigtigt havde modtaget en iPad fra Atea til test.Den afleverede han til gengæld tilbage til Atea igen, hvilket en Atea-chef bekræftede på retsmødet.Den tiltalte blev blandt andet sigtet på grund af, at han benyttede sit eget Apple-ID til at logge ind på iPad'en, fortæller tiltaltes forsvar, Andro Vrlic."Tiltalte fortalte i retten, at han var nødt til at bruge sit eget Apple-ID, da han ikke kunne bruge politiets, da det var imod Rigspolitiets regelsæt," siger Andro Vrlic til Computerworld.I en intern mail mellem to Atea-ansatte blev det nævnt, at den tidligere it-ansatte hos Rigspolitiet skulle have en iPad som gave for at have sikret Atea en stor ordre, men afsenderen på mailen, en salgchef hos Atea, fortalte i retten, at han valgte at beholde iPad'en selv."Min klients navn blev altså misbrugt til, at en Atea-ansat selv kunne få en iPad. Salgschefen forklarede under retsmødet, at det dengang var almindeligt i Atea, at man på den måde gav sig selv en form for bonus," fortæller Andrea Vrlic til Computerworld.Tiltalte var i alt nævnt 20 forskellige steder i interne Atea-mails, hvor han skulle have modtaget en lang række iPads og andre gaver.Ved politiets rensagning af tiltaltes hjem, blev der dog intet fundet, og politiet droppede alle sigtelser på nær sigtelsen om den ene iPad.Det er den sjette tiltalte i den store bestikkelsessag og den anden frifindelse. Fire andre har modtaget domme i form af fængselsstraffe eller betingelse domme med samfundstjeneste. Tre har anket dommene.-retssagerne igen: Tidligere it-topfolk tiltalt for at have modtaget ulovlige gaver for tusindvis af kroner fra Atea-mail afslører: Har på en måned foræret Apple-produkter for 76.000 kroner til offentligt ansatte som 'smørelse' Forstå Atea-bestikkelsessagen: Det er der sket indtil nu - og det sker der i løbet af 2017



[/b]