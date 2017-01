Asus udsender vild Raspberry Pi-konkurrent: Kan vise 4K-video

Asus nye Tinker Board er en langt mere kraftfuld Raspberry Pi-computer, men også til en højere pris.

Raspberry Pi-computeren er en af de mest populære mini-computere på markedet til hobbyentusiaster, iværksættere og produktafdelinger, men den lille minicomputer har sjældent kræfterne til at klare tunge opgaver.Ind fra siden kommer Asus med en løsning. Uden det store spektakel har Asus lanceret en ny mini-computer med det kreative navn Tinker Board.Den har næsten den samme størrelse og opbygning som den velkendte Raspberry Pi-computer, men er udstyret med en Rockchip-processor (quad core), der har nok juice til at kunne afspille 4K-videoer og 24-bit musik.Det er evner, der kan gøre Tinker Board til den ideelle computer til et hjemmebygget mediecenter.Du finder også dobbelt så meget RAM som i en Pi, fire USB B-porte samt ethernet-port, og desuden har computeren også det nyeste SDIO-I/O.Dog er prisen også højere for Asus' nye mini-computer. Du skal betale 470 kroner for en Tinker Board-computer, imens du kun skal betale 400 kroner i Danmark for en Raspberry Pi 3 B model.Imens Raspberry Pi-computeren har sit eget styresystem i form af Pixel OS eller Rasbian (et Debian-system), har Asus også sit eget Debian-system, der understøtter medie-systemet Kodi.Dog er det største "men" ved Tinker Board dets opbakning og support. Imens Raspberry Pi i mange år har haft en stor opbakning fra udviklere og fans, er Asus' Tinker Board ny i klassen.Du vil kunne mere med Tinker Board end en Raspberry Pi 3, men omvendt skal du selv finde du af hvordan.