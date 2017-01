Telia-opkøb af TDC vil kræve drastiske tiltag: Dette taler for og imod et køb af TDC

Der er igen rygter om, at den svenske Telia-koncern vil forsøge at købe TDC. Det vil dog forudsætte drastiske tiltag fra Telias side, hvis det skal kunne realiseres.

Det er ikke urealistisk, at den svenske Telia-koncern vil forsøge at købe TDC - men et opkøb af den kaliber vil medføre en række krav fra konkurrencemyndighederne og derfor også drastiske tiltag fra Telias side.Sådan lyder vurderingen fra aktieanalytiker i Sydbank, Morten Imsgard, der følger TDC og telebranchen tæt.I fredags skrev den svenske erhvervsavis Dagens Industri med henvisning til unavngivne kilder, at Telia har planer om at købe TDC."Fusions-problemerne bestod i, at man fik skabt et duopol på nogle markedsområder. TDC og så det fusionerede Telia/Telenor-selskab ville dominere nogle forretningsområder i Danmark så meget, at konkurrencemyndighederne blev nervøse for, at forbrugerne ville blive klemt.""En fuldstændig klar forudsætning for, at Telia skal købe TDC, er, at Telias danske forretning lukker ned, og at de trækker sig ud af landet, sådan at Telia bliver til TDC, og at Telia, som vi kender det i dag, forsvinder.""Jo, men det ville de heller ikke kunne få 100 procent lov til. De ville være nødt til at trække sig fra nogle forretningsaktiviteter og eksempelvis at afvikle alle erhvervskunderne.""Telia ville være nødt til at afgive forretning til nogle af de andre spillere. Ellers kan man ikke gøre det.""Hvis Telia køber TDC i dag, kan man ikke bare tage Telias danske forretning og lægge den oven i TDC, så man har en endnu større kundebase. Sådan bliver regnestykket ikke. Det vil myndighederne aldrig gå med til.""TDC's forretning i Danmark i forvejen på nogle områder problematisk stor, så den må ikke blive større. Så det ville ikke være en sammenlægning på den måde," siger Morten Imsgard til Computerworld.Det er langt fra første gang, at der er salgsrygter i forhold til TDC - og det er heller ikke første gang, at Telia bringes på banen som en mulig køber.Morten Imsgard vurderer da også, at at Telia godt kan have en interesse i at købe TDC:"Hvis projektet bare gik ud på at løse Telias forretningsmæssige udfordringer i Danmark ved at købe TDC, ville konklusionen nok være, at det blev alt for dyrt.""Danmark fylder ikke ret meget i Telia-koncernen. Det fylder nok meget hos direktørerne i Stockholm, fordi det går dårligt, men ellers fylder det ikke ret meget.""Det, der taler for, at Telia alligevel kan være interesseret i TDC, er ambitionerne om at skabe en stærk skandinavisk forankret forretning."Morten Imsgard forklarer, hvad Telias motivation i såfald kan være:"Telia har lagt strategien om og er forsvundet ud af rigtig mange lande, og Telia har en erklæret målsætning om at prøve at trække forretningerne geografisk tilbage til igen at koncentrere sig om skandinavien.""Telia er i gang med at forsøge at slanke sig selv som selskab, så det er klart, at hvis man skal udvide igen, kunne et opkøb af TDC i en skandinavisk kontekst godt give mening.""Det giver ikke mening ud fra præmissen, at det bare er for at løse nogle problemer i Danmark. Det er for simpelt et argument til, at man vil kaste så mange penge efter det.""Men man kan ikke afvise, at interessen kan være der - men så er det mere på de store strategiske linjer, at argumenterne bliver født.""Baggrunden er, at den europæiske telesektor på en eller anden måde skal konsolideres. Der er simpelthen for mange teleselskaber til, at man kan tro på, at alle europæiske teleselskaber har en gang på jorden på den lange bane.""I den konsolideringssnak vil TDC nok altid poppe op som en overtagelses-kandidat.""Derfor blusser det op med jævne mellemrum, hvem der skal starte konsolideringen. TDC vil aldrig påtage sig den rolle - selskabet er simpelthen for lille i europæisk kontekst.""Når rygterne omkring Telia så gentagende gange dukker op, er det fordi, det ser ud til, at der ikke er nogen gangbar vej for Telias danske forretning. Telia kan ikke selv pege på en løsning på, hvordan man får skabt en tilfredsstillende forretning i Danmark.""Så er det klart, at der bliver spekuleret i, om løsningen så ikke kunne være et opkøb," lyderr det fra Morten Imsgard fra Sydbank.