Region Syddanmark ophæver kæmpekontrakt med KMD

Region Syddanmark og KMD ophæver kontrakt til 100 millioner kroner.

Midt i KMD's store krise med flere af selskabets hovedkunder, mister KMD nu en kæmpeordre, skriver Version 2.Det drejer sig om ordren på et stort løn- og vagtplanssystem til Region Syddanmark, som KMD vandt for et år siden. Pris: 100 millioner kroner.Men regionen ville ifølge it-mediet ikke acceptere afleveringen af systemet i november, da det efter regionens mening ikke levede op til udbudskravene.Fyens Stiftstidende skrev dengang, at regionens fandt 100 fejl og mangler i de 300 ud af udbuddets i alt 600 krav, som blev testet.De mange fejl gjorde, at regionen ifølge avisen mistede tilliden til systemet."Vi er nødt til at være sikre på, at de systemer, vi tager i brug, lever op til de krav, vi stiller," lød det dengang fra regionsdirektør Jane Kraglund.KMD fik dengang 40 dage til at rette fejlene.Nu skriver onlinemediet V2, at KMD bekræfter, at aftalen er blevet ophævet."Jeg kan bekræfte, at projektet er stoppet. Ingen af parterne betaler noget beløb til den anden part som følge af, at projektet stopper, og efter gensidig aftale går parterne hvert til sidst," skriver KMD's pressechef i en mail til V2.KMD er for tiden i vælten, da både kommunerne og ATP kræver meget store beløb retur af selskabet, som de mener spekulerer i at forsinke leveringen af en række systemer, der skal erstatte nogle langt dyrere systemer, som KMD også står bag.KMD har blankt afvist beskyldningerne. Selskabet mener, at både kommunerne og Udbetaling Danmark har en stor del af ansvaret for forsinkelserne.Kommunerne har truet med at udelukke KMD fra fremtidige udbud. Det har minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V) dog onsdag afvist som en mulighed.-topchef efter voldsom kritik: "Jeg afviser fuldstændigt blankt, at KMD spekulerer i at forsinke systemer til kommunerne"[/b]