I kampen mod spam og clickbait: Google fjerner 1,7 milliarder dårlige reklamer fra internettet

Google har fjernet over dobbelt så mange ondsindede og misledende reklamer i 2016 som i 2017.

Verdens største annonceringsselskab, Google, kæmper en brav kamp imod "fake news", clickbait-reklamer og scammere ved at forbyde over 1,7 milliarder reklamer fra Googles reklamenetværk, Adwords.Det skriver Google i et blogindlæg Dermed har Google fjernet dobbelt så mange reklamer fra internettet som året forinden. Reklamer er ofte en nødvendighed for at det frie internet kan løbe rundt, men mange reklamer er skadelige, misvisende og direkte ondsindede, mener Google.I blogindlægget forklarer Google om nogle af de fjernede annoncer, som firmaet har bandlyst i 2016.Google har blandt andet fuldstændig bandlyst reklamer, der omhandler såkaldte "lønningdagslån".Det er en type lån, der er relativt udbredt i USA.Disse vor lån skal være betalt tilbage inden 60 dage og har en skyhøj rente på over 36 procent, og de er ofte umulige at tilbagebetale. I alt er over fem millioner af sådanne reklamer blevet bandlyst.Derudover har Google fjernet over 112 millioner såkaldte "trick-to-click"-reklamer.Det indebærer blandt andet bannere, der ligner systembeskeder med advarsler om systemfejl eller "opdater nu ved at trykke her!"-beskeder, der til tider leder brugeren hen til sites med malware.Annoncer af ulovlige produkter - heriblandt medicin og lægemidler - er også blevet bandlyst sammen med reklamer for ulovlig online gambling og annoncer som misleder brugerne. 165 millioner reklamer er i alt blevet bandlyst.Ud over 1,7 milliarder fjernede reklamer har Google også suspenderet over 1.300 Adsense-konti og reklamer der er skjult som links til artikler.Det er ofte meget sensationsprægede overskrifter eller "Du gætter aldrig, hvad der så skete"-tekster, der lokker brugeren til at tro, at linket førte til en spændende artikel, men i stedet mødes af en mur af reklamer eller et produkt.Google er også gået ind i kampen mod falske nyheder. Det kan du læse mere om her:Google fjernede også 47.000 annoncer for falske vægttabsmetoder, diæter eller præparater, uden beviselig effekt, men med tekster som "lægerne er overraskede over dette hemmelige lægemiddel mod kræft."