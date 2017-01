Hovsa, sendte Donalds Trumps pressechef lige sit password ud på nettet to gange?

It-sikkerhed forbliver et centralt tema i den nyvalgte amerikanske præsident Donald Trumps administration efter flere mystiske begivenheder i denne uge.

Det kan godt være, at USA's nye præsident Donald Trump er Twitter-happy, mens præsidentens pressechef Sean Spicer formodentligt har et mere anstrengt forhold til det sociale medie med de korte beskeder.For i løbet af et døgns tid har Sean Spicer to gange tweetet en streng med tal og/eller bogstaver, der kunne minde om passwords.I første omgang onsdag morgen lokal tid røg strengen 'Agenbpuu" ud på Twitter, hvorefter han torsdag morgen lokal tid tweetede en besked med indholdet"n9y25ah7".Begge tweets er nu slettet fra Sean Spicers Twitter-konto uden yderligere kommentarer om, hvad de to beskeder egentlig betød.I kølvandet på beskederne er der blandt andet blevet joket på Twitter med, at Sean Spicer burde undlade at offentliggøre koderne til de amerikanske atomvåben.Udover Sean Spicers mystiske tweets i denne uge er også selve præsidentens it-sikkerhed blevet draget i tvivl.Det er sket, efter præsidentens officielle POTUS-twitterkonto i sidste uge blev sammenkædet med en personlig Gmail-konto uden to-faktorsikkerhed, skriver CBS News Den selvproklamerede hacker med Twitter-handlet WauchulaGhost står bag afsløringen af POTUS-kontoens noget usikre opsætning."Selvfølgelig måtte jeg kigge på hans (Trumps, red.) Twitter-konto for at se, om dele af hans mail var lå frit tilgængelig. Første gang jeg kiggede, kunne jeg se, at de fleste konti tilhørende præsidenten benyttede Gmail og havde dele af telefonnumre tilgængelige," siger WauchulaGhost til CBS News.Hackeren WauchulaGhost blev i sommer berømt i forbindelse med sin spredning af homoseksuelle budskaber på flere Twitter-konti tilhørende medlemmer af terrororganisationen ISIS.I sagen om POTUS-twitterkontoen kontaktede WauchulaGhost efter sin opdagelse Det Hvide Hus for at yde assistance til at øge sikkerheden.Torsdag aften i dansk tid var det hele dog fikset, så snushaner udefra ikke længere kan se, hvordan præsidentens Twitter-konto er sat op.Udover de seneste døgns begivenheder har it-sikkerhed været et centralt tema i efterårets amerikanske valgkamp, efter præsident Donald Trumps modkandidat Hillary Clinton tidligere har anvendt en privat mailserver i forbindelse med sit arbejde som udenrigsminister.Senere viste det sig, at også mails tilhørende Hillary Clintons parti, Demokraterne, var blevet tilgået udefra og lækket til blandt andet Wikileaks.Disse opsigtsvækkende begivenheder blev hurtigt sammenkædet med russiske hackere, og rygterne om russisk hjælp til at få Donald Trump valgt som præsident begyndte at florere.Beskyldningerne har præsident Donald Trump hårdnakket benægtet igennem hele sin kampagne.