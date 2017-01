Vil Amazons Echo-højtaler en dag smadre Googles milliard-imperium?

Google omsætter penge på søgninger som aldrig før, men alligevel er en trussel mod søgegigantens imperium begyndt at tone frem i horisonten i form af kunstig intelligens. Googles topdirektør trækker indtil videre på skuldrene over truslen.

Google CEO, Sundar Pichai

"Brugere vil have mange forskellige måder, som de interagerer med computere på."

"Tale som mainstream-søgning har meget lange udsigter." Mikkel deMib Svendsen, stifter Waimea Business

Googles moderselskab Alphabet har torsdag i sidste uge offentliggjort sit regnskab for sine mange forretninger, hvor reklamerne i Google-søgningerne stadig er suverænt den største indtægtskilde.Omsætningerne hos Alphabet stiger stort set på alle fronter, men ude i horisonten ligger en udfordring, der kan rive det hele fra hinanden, hurtigere end du kan sige No-ki-a.Digitale taleassistenter som Apples Siri, Microsofts Cortana og Amazons Echo-højtalere med den indbyggede Alexa-assistent kan forstå dine søgespørgsmål og forbinde dig direkte til en hjemmeside.Så hvornår skal du egentlig eksponeres for Googles reklamer, der i fjerde kvartal satte omsætningsrekord med 156 milliarder kroner, og som i Danmark formodes at omsætte for over to milliarder kroner om året?Googles topdirektør Sundar Pichai blev ved regnskabsaflæggelsen ifølge The Wall Street Journal direkte adspurgt om truslen fra de kunstigt intelligente talerobotter, og han svarede på følgende måde:"Brugere vil have mange forskellige måder, som de interagerer med computere på."Sundar Pichai forklarede samtidig til de fremmødte journalister og analytikere, at han så lyst på fremtiden for brugernes søgninger, mens de kunstigt intelligente tale-teknologier samtidig er relativt nye.Google-topdirektøren nævnte ved samme lejlighed, at hans eget firma i flere år har arbejdet med sprog- og taleteknologier, selvom Googles eget talende Assistent-produkt endnu ikke har distanceret sig afgørende fra Siri, Cortana og Echo.Computerworld har spurgt SEO-ekspert (søgemaskineoptimering) og mangeårig iagttager af Googles søgeforretning, Mikkel deMib Svendsen fra selskabet Waimea, om, hvordan han vurderer truslen mod søgegiganten fra de mange nye talerobotter.Mikkel deMib indleder med at forklare, at trusler mod Google på ingen måder er en ny problemstilling, og at Google selv har udtrykt bekymring om en dag at blive disruptet af "to fyre i en garage med en genial ide".Og selvom de digitale assistenter i dag bliver født på alle vores computerenheder og stadigt bliver bedre og bedre til at forstå, hvad vi siger, så er de ifølge SEO-eksperten "frustrerende upræcise" i deres resultater."Tale som mainstream-søgning har derfor meget lange udsigter. For brugen af en digital assistent er ikke altid den smarteste at søge på, hvis man også har en skærm og et tastatur til rådighed," siger Mikkel deMib Svendsen."Eksempelvis er rigtig af meget det, som folk søger efter, arbejdsrelateret, og der giver det ikke altid mening at tale til sine dimser. Hvis du skal sætte musik på derhjemme, så giver det fin mening, men skal du lede efter noget mere komplekst, så kan tekst stadig gøre rigtig meget for dig," fortsætter han.Mikkel deMib Svendsen siger samtidig, at han ikke frygter, at hans egen og andres SEO- forretning bliver overtaget af de talende, digitale assistenter.I hvert fald ikke på den korte eller mellemlange bane."Jeg har arbejdet med SEO i 20 år, og der er sket virkelig meget på de to årtier. Os i SEO-branchen er dog fortsat bindeledet mellem forskellige medier, og SEO dør først, når ingen længere bruger internettet," lyder det fra Mikkel deMib Svendsen.Han sammenligner SEO med klassisk PR, hvor virksomheder forsøger at sætte en dagsorden ved at påvirke politikere, journalister, bloggere og andre med adgang til mediemaskinerne."Vi ser mange sociale medier komme frem, men PR-industrien dør jo først, når der ikke længere findes aviser," vurderer Mikkel deMib Svendsen.Han peger på, at ud af Googles mange konkurrenter ser Amazon umiddelbart ud til at blive den hårdeste nød at knække.For Amazon er ifølge Mikkel deMib Svendsen med sit kommercielle søgeprodukt allerede kommet meget langt.Derudover har virksomheden med sin infrastruktur, sit mandskab, sin økonomiske formåen og teknologi i form af eksempelvis Alexa i sine Echo-højtalere muligheden for at drive det langt i kampen mod Google.