Stort eftersyn: 157 af statens kritiske it-systemer er nedkørte og sårbare over for hackere

VLAK-regeringen har som et led i et større kasseeftersyn kigget statens it-systemer igennem for at undersøge deres sundhedstilstand.Den gode nyhed er, at hovedparten af statens tilsammen cirka 4.200 it-systemer fungerer godt.Den dårlige nyhed er, at en tredjedel af statens kritiske it-systemer er nedkørte, feberramte eller ligefrem sårbare over for hackere og andre trusler.Staten har i alt 428 kritiske systemer - 348 samfundskritiske og 73 forretningskritiske, mens syv systemer ikke er bedømt.Hele 157 bedømmes til at være i en "utilstrækkelig systemtilstand".Det fund i rapporten "Regeringens kasseeftersyn op it-området 2017" huer ikke ligefrem VLAK-regeringens minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V), da det er systemer, som hidrører områder som skat, sundhed og politiet."Med masser af it-projekter på forsiden af aviserne og med kasseeftersynets gennemgang af statens it-systemer, er det jo tydeligt for enhver, at der er behov for handling," fastslår Sophie Løhde på Finansministeriets hjemmeside oven på den store kassetælling.Udover de nuværende godt 4.000 systemer har Finansministeriet også gennemgået statens it-projekter, der udgør cirka 5,8 milliarder kroner af statens årlige it-budget på syv milliarder kroner.I kasseeftersynet har Finansministeriets regnedrenge og -piger kigget på projekter, der overstiger fem millioner kroner - modsat det halvårlige servicetjek foretaget af Statens It-projektråd, der holder øje med projekter over 10 millioner kroner.Dette servicetjek har siden 2010 gjort styringen af statens it-projekter væsentligt strammere, hvilket du kan læse mere om her:I alt har staten 170 planlagte eller igangværende it-projekter til en værdi på mere end fem millioner kroner. Langt hovedparten anses for at være lavrisikable.Godt 25 procent af projekterne vurderes i kasseeftersynet af statens it-indsats til at være i mellem- eller høj-risiko for at løbe over tid, over budget eller ud i sandet,Det er dog it-driften, der ligger ministeren for offentlig innovation mest på sinde at stramme op på i den fremtidige indsats til at få et bedre digitaliseret Danmark med over 4.000 statslige it-systemer."Vi skal sætte bredt ind, og det kommer til at tage sin tid. Men jeg vil insistere på, at det kan lade sig gøre. Vi skal både finde nøglen til at udvikle de nye projekter til rette pris og uden forsinkelser. Og vi skal sørge for, at vi driver dem bedre, når de er sat i drift," lyder det fra ministeren, som fortsætter:"Det kræver en grundlæggende forandring i den måde, som staten arbejder med it på. Det er et langt, sejt træk, og problemerne løses ikke med et snuptag. Med it-strategien vil vi gennemføre flere markante ændringer på området, som sikrer at vores digitale infrastruktur styres sikkert og professionelt." lSom sit næste skridt i arbejdet med at opdyrke en mere professionaliseret it-drift vil Sophie Løhde søsætte en ny statslig it-strategi.Et oplæg til denne strategi skal være færdig frem mod sommeren 2017 med indspark fra de statslige myndigheder og udefrakommende eksperter.