Dansk it-mand står til at blive øverste mand i Siemens - selskabet satser stort på software-området

Danskeren Jim Hagemann Snabe, der er tidligere topchef i tyske SAP, står til at blive peget på som ny bestyrelsesformand for Siemens, når selskabet afvikler generalforsamling onsdag.

Danskeren Jim Hagemann Snabe er kørt i position til at blive valgt som bestyrelsesformand for en af Europas største selskaber, tyske Siemens.Sådan lyder det i det tyske erhvervsblad Manager Magazin.51-årige Jim Hagemann Snabe er tidligere topchef for den tyske it-gigant SAP, hvor han fra 2010 til 2014 var såkaldt co-CEO sammen med amerikaneren Bill McDermott.SAP havde dengang 65.000 ansatte og omsatte for 120 milliarder kroner om året og stillingen var den da højeste, som nogen dansker besad i international erhvervsliv.Jim Hagemann Snabe stoppede i SAP i 2014. Du kan læse om hans afgang her:Ifølge Manager Magazin udløber den nuværende Siemens-formand, Gerhard Crommes, kontrakt i 2018, og han peger nu selv efter en del pres på Jim Hagemann Snabe som sin afløser.Netop Jim Hagemann Snabes erfaring fra SAP regnes for at være en af hans helt store kvalifikationer til posten som ny formand for det mægtige selskab, da Siemens fokuserer mere og mere på at udvikle og producere industriel software.Siemens årlige generalforsamling - Siemens Aktiengesellschaft - finder sted onsdag i Olympiahalle i München.Jim Hagemann Snabe har siden 2013 været medlem af bestyrelsen i Siemens.Dengang lød det i forbindelse med udnævnelsen fra Gerhard Crommes: