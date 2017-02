EU mistænker store pc-spilfirmaer for prisfusk i Europa

EU-Kommissionen mistænker flere af de store spil-udbydere for prisfusk via spil-portalen Steam.

EU's konkurrencemyndigheder mistænker flere af de store udbydere af online-spil for at fuske med priserne i den populære spil-portal Steam.EU mistænker spil-selskaberne Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch media og ZeniMax for at opkræve forskellige priser for deres spil afhængigt af, hvor køberne befinder sig.Er det tilfældet, er det i strid med reglerne for det europæiske indre marked, mener EU.Bandai Namco står blandt andet bag Pac-man 256, Project Cars og Dark Souls, mens Capcom står bag populære spil som Resident Evil og Devil May Cry.Andre spil blandt de fem spil-selskaber tæller Scrolls Online, Cities XXl og Railroad X.De fem spil-selskaber distribuerer deres spil via Steam-netværket, og EU mistænker dem for at pille ved aktiverings-nøglen i Steam, så den lægger forskellige restriktioner ned over adgangen til spillene afhængigt af geografi.Det betyder med andre ord, at prisen for aktiveringsnøglen er forskellig fra land til land, og at købere, der har købt en billig nøgle i et land, ikke kan bruge den i et land med en højere pris for den samme vare."Vi undersøger nu, om disse virksomheder bryder EU's konkurrenceregler ved at udelukke kunder fra bestemte tilbud på grund af deres nationalitet eller lokation," lyder det fra EU's konkurrencekommissær, danske Margrethe Vestager.Ofte indleder EU's konkurrencemyndigheder efterforskninger efter klager fra typisk interesseorganisationer eller konkurrenter.I dette tilfælde har EU imidlertid taget sagen op af egen drift.