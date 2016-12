Fra Scarlett Johansson til ægte kabelfrihed: Sådan udviklede Jabra sit første ægte trådløse headset

Læs her hele historien om, hvordan Jabra udviklede det fuldstændigt trådløse Elite Sport-headset fra bunden, hvordan det føles at blive overhalet af Samsung og Apple, og hvordan Scarlett Johanssons passer ind i (lyd)billedet.

"...Vi fandt heldigvis ud af, at det gennemsnitlige hoved er 17,6 centimeter, og det største, vi kunne finde, var 21,4 centimeter...", Jacob Lyndegaard, produktchef, Jabra.

Jacob Lyndegaard, tidligere produktchef hos Jabra i forbindelse med udviklingen af Elite Sport. Foto: Jabra.

joaquin phoenix i rollen som Theodore i filmen "Her" (Hende) fra 2014. Theodore taler med styresystemet "Samantha" igennem det lille hvide headset. Samanthat spilles af Scarlett Johansson. Foto: Screendumb fra trailer.

Tidligt i processen skelede Jacob Lyndegaard og sit hold af ingeniører til filmen "Hende".



Filmen udspilles cirka 10 år ude i fremtiden. Alle går i pastelfarvet tøj fra 1970'erne, overskæg er igen moderne, og vores computere erstattes af talende, kunstig intelligens. En kunstig intelligens med Scarlett Johanssons hviskende, forførende stemme i et lille, trådløst headset.



"Filmen blev hurtigt en form for pensum hos os. Ikke kun på grund af Scarlett Johanssons fabelagtige skuespil som styresystemet Samantha, men også fordi headsettet fungerer så gnidningsfrit. Ind i øret og så fungerer det, siger Jacob Lyndegaard.



"Det skulle vores headset også, så vi brugte lang tid på at finde ud af, hvordan vi kunne give den samme, lette brugeroplevelse uden først skulle tænde for headsettet, parre det, finde sports-appen, trykke start der, og så videre. Det skulle være let," tilføjer den tidligere produktchef, der i dag arbejder hos en anden lydproducent i Danmark.

De første sketch-tegninger. Elite Sport er designet af produktdesigneren Johan Birger, en designer der før har designet headset for Jabra. Foto: Johan Birger/Jabra

Foto: Johan Birger/Jabra

En af Jabras mange, mange ører, der bruges til at finde pasformen på et headset. Foto: Jabra

Foto: Johan Birger/Jabra

Bragi Dash. Foto: Bragi

Moto Verve One. Foto: Motorola

"Vores superdygtige lydspecialister kan med et studieheadset til 8.000 kroner i et stille rum med musikfiler i den absolut højeste kvalitet høre forskel, men hvis du går ned igennem byen eller står på et tog, så er der ingen forskel på et headset med bluetooth-forbindelse og et med kabel." Jacob Lyndegaard, produktchef hos Jabra

Elite Sport har de samme højttalermoduler, som du finder i Jabras andet trådløse headset: Pulse Special Edition.



"Lydkvaliteten er selvfølgelig stadig et af de allervigtigste elementer i et headset, uanset om det er trådløst eller ej. Det meste arbejde lå i, at den trådløse forbindelse mellem de to headset ikke blev skævvridet og sendte et forskudt signal. Det ville ødelægge alt," siger Jacob Lyndegaard.



Headsettet benytter bluetooth 4.0-teknologien til at modtage lyd fra eksempelvis din smartphone, og der er ifølge Jacob Lyndegaard stadig mange fordomme omkring trådløse headsets.



"Vi kæmper stadig med folks opfattelse af bluetooth-headset. Folk tror stadig ikke på, at lyden i et bluetooth-headset kan være af den samme kvalitet, som det du finder i et almindeligt headset med kabler. Komponenterne er de samme i et bluetooth-headset som i et almindeligt headset, og Bluetooth-teknologien er kommet langt siden mono-headsettet i nullerne.



Så længe du lytter til komprimeret musik fra en af de almindelige streaming-tjenester, eksempelvis Spotify eller TDC Play, kan du ikke høre forskel.



"Vores superdygtige lydspecialister kan, med et studieheadset til 8.000 kroner i et stille rum med musikfiler i den absolut højeste kvalitet, kan høre forskel, men hvis du går ned igennem byen eller står på et tog, så er der ingen forskel," siger Jacob Lyndegaard.

3D-model af headsettet. Foto: Johan Birger/Jabra

Jabra Elite Sport med sin boks. Boksen agerer også som oplader og powerbank for headsettet. Foto: Johan Birger/Jabra

Et vigtigt punkt i udviklingen er at gøre headsettet klar til masseproduktion.



I den første del af udviklingsprocessen er det kun Jabras højtudviklede DTU-ingeniører, der har arbejdet med headsettet, der med sit specialværktøj kan udrette teknologiske mirakler.



"Vi kan sagtens bygge verdens bedste headset her i Ballerup med vores dygtige ingeniører. Men hvis headsettet skal produceres i store nok mængder, skal det samles i Kina, siger Jacob Lyndegaard.



Ligesom mange andre producenter, får Jabra produceret sine produkter i Shenzhen-området nord for Hongkong. Kinesiske ansatte ved lange samlebånd lodder og samler Jabras danskdesignede headset, og det skal skrives ind i opskriften.



"De kinesiske fabriksarbejdere er imponerende dygtige til at samle headsets, men ikke så dygtige. Derfor skal vi også producere headsettet, så det kan bygges på et samlebånd. Ellers kommer man ikke langt," siger Jacob Lyndegaard.



Det betyder, at headsettets indmad "forenkles", så fabriksansatte kan samle headsettet med mulig fejlmargin, uden at det påvirker headsettet. Det er en almindelig process for alle producenter, men det er en kunst at optimere.

Samsung Gear IconX. Foto: Samsung

Jabra fremviste sit headset ved årets IFA-messe, hvor mediedækningen var stor. Medier som The Verge og for den sags skyld Computerworld, skrev om det trådløse headset.



Kort tid efter havde Apple lancering af sin nye iPhone, og rygterne hviskede om et trådløst headset helt uden kabler.



Lanceringen kom og ligeså gjorde det trådløse headset, Airpods. Et trådløst headset hvis paring var indbygget i Apples iOS-system. Gnidningsfrit som i "Hende".



"Det ser ud til at være et ret imponerende produkt, som Apple har lavet. Det kan vi ikke komme uden om. Vi smilede lidt, da vi så det, for vi synes jo, at det ligner et af vores gamle mono-headset, siger Jacob Lyndegaard.



"Vi synes dog, at det er en god ting. Vi har lidt forskellig fokus med vores produkter, og Apple har en Kong Midas-evne til at omdanne en niché-kategori til mainstream, hvis firmaet rører ved det," tilføjer Jacob Lyndegaard.



Apple løb dog ind i problemer med sit headset, der først netop er klar med sine headset nu i midten af december.



Det har Jabras trådløse headset været siden november. Anmeldelserne er i den positive ende, og produktchefen bag produktet er selv tilfreds.



"Vi er tilfredse med, hvad vi er kommet frem til, men det er langt fra sidste gang, at vi laver et ægte trådløst headset. Teknologien har jo rykket sig siden vi begyndte, så det skal nok blive spændende i fremtiden," forklarer Jacob Lyndegaard.



Foto: Jabra

Trådløst musik er en relativ ung teknologi.Vi skal ikke længere tilbage end omkring 2007, før det var svært at opstøve et trådløst stereoheadset. I dag har alle lydproducenter med respekt for sig selv overgivet sig til den trådløse verden, og udviklingen af teknologien går stærk.Så stærk, at danske Jabra med base i Ballerup i 2013 tænkte, at det var tid til at tage det næste skridt inden for headset: fuldstændig, ægte trådløst musik.Firmaet havde selv udviklet trådløse headsets siden 2002, men det var stadig med kabel fra det ene øre til det andet, og mange andre trådløse headsets bestod af et stort over ear-headset, hvor teknologien og batteri blev gemt i ørebøfferne."Siden vi begyndte med trådløse headsets, er der sket ekseptionelt meget. Særligt i forbindelse med overførsel af data - og lyd i vores tilfælde - har rykket voldsomt de seneste år, og det gav os mod på at kaste os ud i det," forklarer jacob Lyndegaard.Han var produktchef hos Jabra under udviklingen af, hvad der i dag hedder Jabra Elite Sport - et fuldstændigt trådløst headset.Men hvordan bygger man et headset fra bunden med teknologier og går i dybden med nye teknologier i en produktkategori, som ingen andre har rørt ved? Og hvordan føles det at blive overhalet indenom af nogle af verdens største virksomheder som Samsung og Apple?Det begynder alt sammen med målebånd. Og selvfølgelig Scarlett Johansson.I 2013 indleder Jabra udviklingen af, hvad der bliver til Elite Sport.I første omgang handler det om at tjekke markedet, forbrugere og ikke mindst den nødvendige teknologi. Målet er et trådløst headset i to dele - et til hvert øre - forbundet trådløst til hinanden.Derfor måtte Jabra ud og måle hoveder.Den valgte teknologi til at forbinde de to headset-dele kaldes magnetisk induktion og har kun en rækkevidde på 25 centimeter. Vil det være tilstrækkeligt, når signalet går igennem et hoved, der hovedsageligt består af vand?"Vi måtte sikre, at teknologien var tilstrækkelig. Vi fandt heldigvis ud af, at det gennemsnitlige hoved er 17,6 centimeter, og det største, vi kunne finde, var 21,4 centimeter, og det kan teknologien sagtens klare," siger Jacob Lyndegaard.I sommeren 2013 begyndte Jacob Lyndegaard og hans hold af ingeniører at bygge den allerførste prototype af headsettet.Den første prototype lignede på ingen måde et headset og bestod af en printplade med ledninger og lodninger til løstliggende højttalere, batterier, trådløse sendere og andet indmad."Det første skridt er altid at finde ud af, om det overhovedet kan bygges, og om vi kan forbinde de to højttalerenheder uden forsinkelse på lyden. Er der bare den mindste forsinkelse fra det ene øre til det andet, er headsettet ubrugeligt," siger Jacob Lyndegaard."Det er faktisk det letteste, det at bygge den første prototype, for hvis du ikke skal tænkte i størrelse, så kan alt jo bygges. Det er langt svære, at presse det hele ned i en lille størrelse, som kan sidde i dit øre," siger Jacob Lyndegaard.Processen med at bygge den første prototype tager et par måneder, hvorefter arbejdet begynder med at gøre headsettet lille nok til at blive til et in-ear-headset.Det er et puslespil. For nogle dele såsom batteriet har en vis størrelse og form, som der ikke kan ændres på samtidig med, at "minimaliseringen" ikke må påvirke hverken lyd- eller forbindelseskvaliteten.Sideløbende begynder Jabra at udvikle på headsettets æstetiske og fysiske design. De første tanker var i høj grad inspireret af headsettet fra "hende" og Star Trek: Små headsets, der nærmest forsvinder ind i øret.Jabra hører under GN Resound, der også udvikler høreapparater.Derfor har selskabet årelang erfaring med at bygge små højttalere, som er næsten usynlige.Dog blev det endelige design knap så skjult, men til gengæld levede det op til selskabets egne funktionskrav."De første tanker var at bygge headsettet helt ind i øret, så det næsten ikke kunne ses, men vi måtte slække lidt på ambitionerne. Batteriet er nødt til at være en vis størrelse, hvis det skal kunne holde i mere end en time," siger Jacob Lyndegaard.I processen tester Jabra de mange forskellige designs i et arsenal af falske ører, der står i et skab i værkstedet hos Jabra. Ingen ører er ens, og derfor gælder det om at finde en så generel pasform som muligt, der kan tilpasses med dertilhørende vingetipper.Ligeledes det også hurtigt blev klart, at der ikke ville være plads til et opladerstik i headsettet. MicroUSB-interfacet fylder for meget, og derfor valgte Jabra at benytte en stikløs ladestation i stedet, der samtidig har et indbygget batteri. Det er den samme strategi, langt de fleste andre producenter også har valgt.I starten af 2014 gik det fremad. Headsettet har fået navnet Elite Sport, og udviklingen gik efter planen. Målet om at være det første selskab med et ægte trådløst headset på markedet virker til at være inden for rækkevidde.Men så dukker der en Kickstarter-kampagne op.Det tyske selskab Bragi, med danske Nikolaj Hviid i spidsen, starter en kampagne på det populære crowdfundingsite Kickstarter. Her skal der bygges et trådløst headset, der havde et mekka af indbyggede funktioner.En del flere, end hvad Jabra havde planlagt for sit headset:Trådløst in ear-headset, Vandtæt, 4GB lagerplads til musik, Fitness tracker, pulsmåler, ear bone-mikrofon, trykfølsom interface og tre-fire timers batterilevetid. Alt sammen for en pris på 2.400 kroner.Bragi søgte 250.000 dollars i støtte for at producere headsettet i løbet af det kommende år. Det mål var nået inden for ganske kort tid, og i dag har Bragi i alt høstet 3,6 millioner dollars igennem Kickstarter."Det var selvfølgelig mildt sagt træls, at de skulle komme ud med en kampagne og stjæle al opmærksomheden. Vi havde kort overvejet at gøre noget lignende, men vi ville vente, til vi havde et egentligt produkt at vise frem."Omvendt var Jacob Lyndegaard imponeret over ambitionsniveauet."Vi tænkte, at det var godt nok et ambitiøst projekt. Mange af funktionerne - særligt efter de fik flere penge end forventet i Kickstarter-kampagnen - havde vi selv overvejet, men vi kom frem til, at det ikke ville give mening i vores første produkt," siger Jacob Lyndegaard.Det viste sig også at give problemer. Bragi-headsettet blev også først sendt ud til Kickstarter-støtterne et år senere end først lovet.Interessen for ægte trådløse headsets var stor og heller ikke uventet.Flere af de mest støttede crowdfunding-projekter på Kickstarter og Indiegogo var alle trådløse headsets, nogle mere realistiske end andre, og i løbet af 2015 trådte Motorola også op med et par ægte trådløse høretelefoner.Hele vejen igennem processen af et produkt, handler det om at vælge og vrage funktioner. I 2016 lancerer Samsung et par trådløse høretelefoner, der minder om Bragis. Både Bragis og Samsungs Gear Iconx-høretelefoner har indbygget lagerplads til lydfiler. En måske åbenlys funktion som Jabra fravalgte."Der var en lang række funktioner, som man godt kunne have bygget ind i headsettet såsom flere sensorer og lagerplads til musikfiler, som Samsung har gjort det. Vores forundersøgelser pegede bare på, at brugerne ikke var interesserede i plads til MP3-filer. De fleste har alligevel smartphonen med sig på løbeturen," siger Claus Fonnesbech, kommunikations- og marketingschef hos Jabra.Det ville gå ud over batterilevetiden ifølge Jabra. Samsungs Gear Iconx har kun batteri til cirka en times brug. Jabra Elite Sport rammer tre.Ligeledes valgte Samsung at gøre headsettet helt vandtæt, så det kan bruges til svømmere."Vores headset er praktisk tage også 100% vandtæt - men derfor siger vi dog stadig ikke, at man kan bruge dem til svømning. Sony har igennem de sidste par år forsøgt sig med svømmeheadset, men flyder der bare det mindste vand ind i øregangen mellem trommehinden og højttaler, så forsvinder al lyden. Derfor fravalgte vi også den funktion," siger jacob Lyndegaard.