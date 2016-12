Test: Huaweis nyeste smartphone er en af årets bedste Android-telefoner

Tæt på udgangen af 2016 kommer kinesiske Huawei med Mate 9 Pro-telefonen og rydder bordet: Telefonen er en af årets absolut bedste smartphones.

Annonce:



Annonce:

Foto: Morten Sahl Madsen

Telefonen ligner noget, vi har set før. Er det ligegyligt for dig, får du en velbygget og flot telefon. Foto: Morten Sahl Madsen.

Telefonens USB C-port sørger for at oplade din telefon på rekordtid. En halv times opladning giver rundt regnet 60 procent strøm. Foto: Morten Sahl Madsen

Mål: 152,0 x 75,0 x 7,7 mm,

Vægt: 169 gram

Skærm: 5,5" AMOLED (2.560 x 1.440 pixels)

Processor: Kirin 960 (octa-core op til 2,4 GHz.)

Lagerplads: 128 GB

RAM: 6 GB

Kamera: 21 megapixel monokrom + 12 MP farvemodul, f/2.2 optik med OIS, 4K video + 8 megapixel front

Batteri: 4.000 mAh, Quickcharge USB Type-C

Netværk: 2G/3G/4G Cat 12. LTE, Dual-SIM

Styresystem: Android 7.0 Nougat, EMUI 5.0

Andet: Fingeraftrykslæser

Pris: Vejledende 5.999 kroner

Kameraet har en "Bokeh"-funktion, der kan sløre baggruden som var billedet taget med et spejlreflekskamera. Det fungerer 90 procent af tiden uden at efterlade underlige softeware-fejl. Huawei var faktisk det første selskab med funktionen, hvorefter Apple et halvt år efter også fik funktionen i sin iPhone 7 Plus-telefon. Foto: Morten Sahl Madsen

Foto: Morten Sahl Madsen

Huaweis EMUI 5.0 er en klar forbedring i forhold til tidligere versioner.

Huawei Mate 9 Pro Plus: Ydeevne i top

Et supergodt kamera

Flot AMOLED-skærm

Gode materialer

Lynhurtig fingerskanner og opladning

Markant forbedret EMUI-brugerflade end tidligere Huawei-telefoner

Bedste batterilevetid i sin kategori Minus: Småfejl hist og her i systemet

Kameraet fungerer kun halvt i tredjepart-apps.

Ikke vandtæt Karakter: Priser fra EDBpriser Huawei Mate 9 Pro - 128 GB - Grå

Fra 5.990 kr - 6.481 kr

Huawei Mate 9 Pro - 128 GB - Grå Fra 5.990 kr - 6.481 kr Huawei Mate 9 Pro - 128 GB - Guld

Fra 5.990 kr - 6.189 kr

Samsungs Note 7 var i en kort periode efter sin lancering i august kåret til årets bedste Android-telefon. Den titel gik dog op i røg sammen med telefonens lettere uheldige tendens til at bryde i brand.I slutningen af november lancerede Huawei så sin Mate 9 Pro i Danmark. Den var egentlig kun tiltænkt til det kinesiske marked, men efter to ugers test er vi glade for den danske lancering.For det er en af de bedste Android-telefoner, vi nogensinde har testet.Huawei er gentagne gange blevet beskyldt og latterliggjort for at lade sig inspirere af andre producenter, når det gælder design af selskabets smartphones.Huawei Mate 9 Pro er ingen undtagelse. Bagsiden ligner en HTC One M8, fronten en Samsung Galaxy S6 Edge og bunden en iPhone 6S.Huawei har endda valgt at placere en aflang fingerskanner under skærmen, hvilket får telefonen til at ligne en Samsung-telefon.Dog skal det siges, at det er den hurtigste fingerskanner, vi nogensinde har oplevet. Huawei har styr på teknologien, men halter på designet.Når det så er sagt, så er Mate 9 Pro et lækkert produkt.Den 5,5 tommer store skærm buer meget let på fronten, og bagsiden har en ligeledes buet form i børstet metal.Det er en flot telefon, der ligger godt i hånden trods sin store størrelse.I bunden finder du en højttaler, en USB C-port og en audioport.Audioporten har givet os problemer, da tre af vores kablede headset ikke ville fungere med telefonen.Vi har endnu ikke fundet ud af, hvorfor det er sådan.Huawei har sin egen oplader-teknologi, og det tager vitterlig kun en halv time at oplade til cirka 60 procent af telefonens kapacitet. Det er imponerende og yderst brugbart.Samtidig kan telefonen holde sig tændt i mindst halvanden dag.Da de fleste danskere oplader deres telefoern hver aften, er det måske en forkert målestok, så lad os sige det på en anden måde: Vi havde stadig 50 procent strøm tilbage efter en arbejdsdag med en smule mobilspil i S-toget, Google Maps, Spotify tændt det meste af dagen samt tre-fem opringninger og et utal af Facebook Messenger-beskeder.Med et mere sparsommeligt forbrug, kan du nemt gå i seng med 60 procent strøm endnu på telefonen.Telefonen er en top-telefon med alle de vilde specifikationer, der medfølger.Huaweis egen Kirin 960-processor bygger på den nyeste ARM-teknologi, og du vil på intet tidspunkt møde svaghed eller hakken i systemet.Det er et bæst af en processor, og sammen med seks gigabyte RAM æder den alle apps og spil uden problemer.Benchmarks placerer Mate 9 Pro i toppen af skalaen sammen med Samsungs S7 og Apples iPhone 7.Skærmen er en 5,5 tommer stor AMOLED-skærm med en opløsning på 2.560 x 1.440 pixels.Farverne er flotte, om end ikke lige så overstyrede som på Samsungs telefoner. Tekst står knivskarpt og kontrasterne er dybe - en klassisk fordel ved AMOLED-skærme. Skærmen er lysstærk, om end ikke på niveau med den nye iPhone 7.Telefonen har desuden plads til to SIM-kort, hvoraf begge SIM-kort kan have 3G/4G-forbindelse.Bag på telefonen finder du Huaweis nu ikoniske dobbeltløbede kamera. Det ene modul er et 20 megapixel monokrom-kamera, og det andet er et 12 megapixel-modul, der opfanger farver.De to modulers billeder koges sammen til et foto smagt til med en gran softwaremagi og tre forskellige fokuseringsteknologier, og resultatet sidder lige i skabet.Billederne er ofte knivskarpe, farvestærke og med flotte nuancer.Selv i mørket er Mate 9 Pro en mester trods en f/2.2 blænde på grund af dobbeltkameraet og en udmærket optisk stabilisator.Dog er der mangler.Når du trykker på den ellers omfangsrige "pro"-mode, tager du kun billeder med det ene kamera på 12 megapixel.Ofte bliver billeder bedst af at blive i automode, og hvis du tager billeder i tredjepart-apps som Facebook Messenger eller Snapchat, er det igen kun det ene 12 megapixel kamera, der fanger øjeblikket.Du skal også aktivt vælge et "HDR-mode" for at tage billeder med HDR. Det sker automatisk på næsten samtlige andre smartphones.Mate 9 Pro kommer med Huaweis egen EMUI 5.0 software oven på Android 7.0.Vi har aldrig været fans af EMUI-brugerfladen, men med den nyeste opdatering er det blevet bedre.Det ligner og opfører sig nu mere som Android, hvor EMUI tidligere har lignet og opført sig mest om iOS.EMUi-fladen forringer ikke længere notifikationsmenuen i Android som på tidligere Huawei-telefoner, og du kan (endelig!) selv vælge, om du vil have en app-skuffe til dine apps, eller om de alle skal ligge på skrivebordet som på en iPhone.Vi har dog oplevet irriterende bluetooth-problemer med indtil flere bluetooth-højttalere og headset, og der er stadig underlige oversættelsesfejl i sproget hist og her. Færre end tidligere, men de er der stadig.Huawei er, hvor Samsung var for to år siden, da Samsung skrottede store dele af den tunge Touchwiz-brugerflade. Giv Huawei et år eller to mere, og så vil EMUI være en fed brugerflade, som vi kan leve med.En smart funktion er dog, at du kan klone udvalgte apps. Har du eksempelvis en virksomhedskonto til Facebook, kan du have to Facebook-apps ved siden af hinanden, så du ikke behøver logge ind og ud for at tilgå de forskellige konti. Det er super smart og godt tænkt.Huawei Mate 9 Pro er en gennemført god smartphone. Der er kun få irriterende fejl og mangler, såsom lidt småfejl i softwaren og kameraets "pro-funktion", der begrænses til ét kamera ud af telefonens to.Kameraet er dog et af telefonens bedste egenskaber. I sin automode tager kameraet fremragende billeder på niveau med iPhone 7 Plus og Samsung S7. Det er et kamera, der giver en lyst til at tage masser af billeder.Processoren er stærk og 6 gigabyte RAM er mere end rigeligt. Vi har ikke en finger at sætte her.Telefonen er dog ikke vandtæt, hvilket ellers er tilfældet for mange andre toptelefoner i dag.Spørgsmålet er så, om du skal købe den, når den bliver sat til salg 20. december. Det er en af de bedste smartphones på markedet, men du skal også op og lægge 6.000 kroner.Det er på sin vis en fair pris for både hardware, kamera, skærm og de gode byggematerialer. En Samsung S7 koster også stadig deromkring.Til perspektivering skal du huske, at der kun er to måneder til, at Samsung, LG og HTC forventes at lancere nye 2017-modeller af deres toptelefoner med en ny Snapdragon-processor.