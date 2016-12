Bredbånd med kabel eller over mobilnettet? Sådan ser danskernes data-forbrug ud

Foto: Anders Engelbøl.

Den mobile datatrafik boomer.Budskabet er hørt ganske mange mange i de senere år - og med god grund. For danskernes forbrug af data på 3G og 4G/LTE-nettet er eksploderet.Senest viser en ny telestatistik fra Energistyrelsen, at der blev up- og downloadet 162.000 TB i første halvår 2016, en stigning på 81 procent i forhold til første halvår 2015. Læs mere om det her Data-boomet er endnu vildere, hvis man ser på væksten fra 2010 og til nu."I andet halvår 2010 var den samlede datatrafik på lidt over 8.000 TB, og datatrafikken er dermed 20-dobblet i perioden," lyder det fra Energistyrelsen."I gennemsnit bruger hvert mobile bredbåndsabonnement nu 24,1 GB pr. halvår, dvs. 4,0 GB i gennemsnit pr. måned i første halvår 2016."Man begår dog en fejl, hvis man dermed også antager, at det mobile bredbånd efterhånden står for at levere mere data til danskerne, end de kablede bredbåndsforbindelser gør.Fastnet-bredbånd fylder nemlig fortsat langt, langt mere end det mobile bredbånd, når det kommer til, hvor danskerne sender og modtager data.Hvor det gennemsnitlige forbrug af data per abonnement på mobilnettet er på 4 GB, så ligger det gennemsnitlige forbrug på en fiberforbindelse på 200 GB per abonnement per måned.Eller sagt på en anden måde: Forbruget på en fiberforbindelse er 50 gange højere end på en mobilforbindelse.Det viser tal, som Dansk Energi har sendt til Computerworld.Dansk Energi oplyser samtidig, at fremskrivninger til 2025 viser, at det gennemsnitlige dataforbrug på mobilnettet i 2025 ventes at nå halvdelen af det forbrug, der var på fastnettet i 2015.Hvor det mobile dataforbrug, hvis man skal tro fremskrivningen, i 2025 således vil være på 75 GB per abonnement per måned, så var fasnet-forbruget allerede sidste år på 150 GB.I 2015 ventes fastnetforbruget at være steget til 1710 GB, oplyser Dansk Energi.En af grundene til, at fastnet-bredbånd fortsat fylder så meget - og at forbruget også her eksploderer, er, at danskernes smartphones, tablets og bærbare computere meget af tiden anvender de lokale WiFi-netværk.Dermed downloader eksempelvis en smartphones ganske ofte data fra det kablede bredbånd frem for via 4G.Selvom Danmark generelt har nogle af de hurtigste og bedst dækkende mobilnetværk i verden, er WiFi en helt central netværksteknologi for de danske mobilbrugere, der ifølge OpenSignal bruger over 56 procent af tiden på WiFi frem for 3G eller 4G.