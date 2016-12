Nye tal afslører: Vi er da flintrende ligeglade med sikkerhedsopdateringer af smarte dimser derhjemme

Trods it-sikkerhedsbranchens bekymringer om softwareopdateringer til smarte el-pærer, køleskabe og andre enheder tilkoblet internettet, er folk bedøvende ligeglade. Det viser nye tal fra Ubuntu-selskabet Canonical.

Annonce:



Annonce:

It-selskabet Canonical med open source-styresystemet Ubuntu på hylden som sit flagskibsprojekt har haft de nysgerrige fingre nede i folks internet of things-enheder (IoT) for at kigge på sikkerheden.Og resultatet er langt fra opløftende set igennem sikkerhedsbriller.For de fleste folk med IoT-enheder derhjemme som eksempelvis smarte pærer, smarte termostater eller sågar smarte køleskabe bekymrer sig sjældent om sikkerhedsopdateringer og deslige.I hvert fald ikke før, at skaden er sket.Canonicals IoT-sikkerhedsundersøgelse med 2.000 respondenter viser blandt andet, at kun 31 procent opdaterer deres smart-enheder, når der er nye softwareopdateringer.40 procent af IoT-fanatikerne har aldrig bevidst opdateret deres enheder derhjemme, og over 60 procent af IoT-folket mener ikke, at sikkerhed er deres ansvar.Sikkerheden i folks IoT-enheder har i det seneste halve års tid ellers vakt stor bekymring i it-sikkerhedsbranchen, da IoT-enheder uden passwords og softwareopdateringer er guf for hackere, der kan benytte de pivåbne IoT-værktøjer i hackerangreb.Det kan du læse mere om her: Sådan kan vi få styr på de ekstreme it-sikkerheds-risici i Internet of Things Mens et stadig stigende antal mennesker lader smart-enhederne flytte inden for, er IoT først og fremmest udset til at blive den store revolution i industriens verden.Her skal milliardvis af IoT-enheder give os smartere byer, bedre klima og ikke mindst en mere effektiv hverdag.Læs også: Den næste fantastiske it-bølge lige om hjørnet: Derfor er sensorer i bleer og på p-pladser så god en ide Op mod 50 milliarder enheder forventes at være koblet til internettet i 2020, hvilket er mere end dobbelt så mange som i dag.På trods af alle IoT-bølgens lyksaligheder er der også i industriens verden fundet IoT-sikkerhedsbrister, der bør tænde en alarmlampe et sted eller to.Blandt andet har et dansk sikkerhedsfirma fundet frem til en ekstrem sløset brug af kommunikationsprotokoller og kryptering af passwords.Det kan du læse mere om her: Dansk sikkerhedsfirma slår alarm: "Jeg har fundet et atomkraftværk, hvor man kunne hæve strålingsniveauet og et fængsel, hvor fængselsdørene kan åbnes fra en server" Et af de store sikkerhedsspørgsmål i de kommende år bliver derfor, hvordan producenterne kan sørge for sikkerheden i IoT-enhederne, når mange privatbrugere er pivligeglade med den slags.