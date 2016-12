7-Eleven overhaler Amazon inden om med drone-levering: Tester leveringer med droner

Amazons drone er hurtig, men ikke så hurtig som 7-Elevens.

Kioskkæden 7-Eleven har overhalet Amazon med at være først på kommercielle drone-produktleveringer af kaffe, mad og medicin. Kan danske 7-Eleven-kunder så også forvente flyvende franske hotdogs inden længe?

Er det en fugl? Er det et fly? Nej, det er da et pølsehorn transporteret med drone.Sådan kan amerikanere med bøjede hoveder op mod himlen tænke, efter kioskkæden 7-Eleven har indledt et fast samarbejde med den amerikanske droneleveringsvirksomhed Flirtey on Monday.7-Eleven har i sidste måned i samarbejde med Flirtey on Monday fløjet især drikkevarer, varm mad og medicin ud til 77 af selskabets kunder med droner.Det skriver tidsskriftet Phys.org Hos Flirtey on Monday har man svært ved at få armene ned, efter selskabet betegner samarbejdet med 7-Eleven som de første kommercielle rutine-flyvninger med varer."Dette er et gigantisk skridt mod en fremtid, hvor alle kan få leveret vores dør-til-dør-leveringer med droner," fortæller selskabets direktør Matthew Sweeney ifølge Phys.org.Det forklares, at leveringen til 7-Eleven-kunderne i gennemsnit har taget 10 minutter fra bestilling til levering, hvilket dermed slår Amazons første dronelevering i Storbritannien, som fandt sted for to uger siden.Amazons dronesatsning kan du læse mere om her:Til sammenligning skete den allerførste 7-Eleven-dronelevering allerede tilbage i juli.I Danmark har 7-Eleven omkring 190 butikker, som oftest findes i landets større byer.Computerworld har spurgt 7-Eleven i Danmark, der drives af Reitan Convenience, om den rutinemæssige dronelevering også kommer til vores breddegrader.Men her skal håbet ikke være alt for højtflyvende i første omgang."Det er en spændende test i USA, som vi følger med stor interesse, men dog ikke noget vi har på tegnebrættet her i Danmark," forklarer Jesper Østergaard, som er administrerende direktør for Reitan Convenience Denmark, til Computerworld."Alle verdens 7-Eleven-lande lader sig inspirere af hinanden, og jeg vil da ikke udelukke, at det en dag kan komme på tale, at 7-Eleven også i Danmark er med til at omdefinere, hvad vi forstår ved," runder han af.