Yousee ramt af domino-effekt fra nytårsaften: Nu er der nye fejl på tv i hele Danmark

En forkert fejlretning hos Yousee efter det store nedbrud nytårsaften har resulteret i ombytning af flere tv-kanaler. I øjeblikket er der over 100 fejl ude hos kunderne.

Yousee-nedbruddet 31. december få timer før dronningens nytårstale har nu afstedkommet, at der flere steder i Danmark er kuk i tv-planerne.I skrivende stund viser Yousees driftsinformation , at der er 114 aktuelle fejl på bredbånd, tv eller telefoni.Heraf er der meldt knap 60 fejl alene tirsdag.Hovedparten af de 114 fejlmeldinger skyldes ifølge Yousee-kommunikationsmedarbejder Povl D. Rasmussen følgevirkninger af fejlrettelserne fra nedbruddet nytårsaften."Vores driftsinformation kan godt se voldsom ud, da der i visse tilfælde er tale om tre eller få husstande. Men vi har konstateret, at især Syddanmark er ramt, da der her vises TV 2 Lorry (for hovedstadsområdet, red.) i stedet for TV 2 Syd," forklarer han til Computerworld."Der er ved fejlretningen indsat en forkert indstilling, som har bevirket, at kunderne i Syddanmark i øjeblikket ikke har den rigtige tv-kanal," fortsætter han.Povl D. Rasmussen fortæller, at fejlene med de regionale tv-kanaler forventes udbedret længe før det angivne tidspunkt på Yousees driftsinformation, som i flere tilfælde er mandag 9. januar i næste uge."Vi har teknikere til stede i Sydjylland, hvor de er i gang med fejlsøgningen," lyder det fra Yousee-kommunikationsmedarbejderen.Han forklarer, at også Østdanmark - herunder Bornholm - har haft de forkerte regionale kanaler, men at dette skulle være udbedret.Fejlmeldingerne begyndte at vælte ind mandag morgen, hvorefter de er fortsat i en lind strøm i dag.Der meldes fortsat om aktuelle fejl på så forskellige steder som Aalborg, Vestsjælland og på Silkeborg-egnen i Midtjylland.Endnu er det uvist, hvorfor Yousees tv-signaler brød sammen nytårsaftensdag, hvilket altså nu har skabt et syndigt rod i flere Yousee-kunders tv-kanaler