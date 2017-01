F.C. København og Nordisk Film retter sigtekortet mod e-sporten: Satser benhårdt på Counter Strike-hold til Parken

F.C. København og Nordisk film har samlet et hold af verdens bedste Counter Strike-spillere i en ny e-sportsorganisation, og ambitionerne er høje

Counter Strike er et af de mest populære e-sportspil sammen med spil som League of Legends, Dota II og FIFA.

Tegningen af den hvide løve kendes bedst på fodboldtrøjerne hos F.C. Københavns fodboldspillere, men inden længe vil løven også pryde brystet på nogle af verdens bedste spillere af computerspillet Counter Strike.F.C København og Nordisk Film har indgået et samarbejde om at skabe e-sportsorganisationen North. Målet er at blive en af Europas største multigaming-organisationer.Det skriver Nordisk Film i en pressemeddelse."Vi er to stærke aktører inden for underholdning, som nu laver et fælles set up, hvor vi ser en oplagt mulighed for at træde ind i e-sport på allerhøjeste niveau fra start. Der er et kæmpe potentiale i e-sport, og vi har meget store ambitioner med North, som vil være blandt verdens stærkeste fra dag et," siger administrerende direktør i F.C. København, Anders Hørsholt, ifølge pressemeddelelsen.I første omgang har F.C København og Nordisk Film præsenteret et hold bestående af nogle af verdens bedste spillere i Counter Strike.Counter Strike er et af de mest populære esports-spil, en "sportsgren" der anslås at have en global omsætning på 3,5 millarder kroner.E-sport er allerede i dag en stor seersport via streamingtjenester som YouTube og Twitch, og Danmark har allerede flere verdensstjerner inden for computerspil på konkurrenceniveau.Blandt andet har League of Legends-spilleren Søren "Bjergsen" Bjerg over dobbelt så mange følgere på sociale medier som Niklas Bendtner. Verdensmesteren i fodboldspillet FIFA er også dansker.Den nye North-organisation får træningslokaler i Telia Parken, og den nye sportsdirektør bliver Jacob "Maelk" Toft-Andersen, tidligere e-sportsspiller, der også har været esportsdirektør i den tyske foboldklub Schalke 04's esportsafdeling.I første omgang sigter den nye e-sportsorganisation efter det internationale marked, men på sigt vil der også komme store turneringer til Danmark."Vi vil fra 2018 forsøge at få en af de helt store Counter Strike-turneringer til Parken. Ambitionen er så at fylde Parken med 40.000-50.000 tilskuere hen over en weekend," siger Anders Hørsholt.E-sport er i dag en voksende foreningsport i Danmark, hvor over 40 foreninger og private klubber landet over øver sig i at blive professionelle computerspillere. Herunder er flere skoler begyndt at tilbyde undervisning i e-sport.