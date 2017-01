Snapdragon 835: Fem ting du skal vide om superprocessoren i din næste smartphone

Den nye Snapdragon 835 er den mindste af de to processorer ved siden af mønten. Den store processor til venstre er sidste års Snapdragon 820

Qualcomm har løftet sløret for selskabets nye Snapdragon 835-chipset, der vil sidde i 2017's bedste smartphones. Her er fem ting, du skal vide om Snapdragon 835.

Du kan forvente at se Snapdragon 835 i de kommende flagskibssmartphones fra eksmepelvis LG og HTC i løbet af de kommende måneder. Samsung forventes også at benytte 835 i sin amerikanske version af Galaxy S8, men plejer at benytte sin egen Exynos-processor i blandt andet Europa. Her ses en HTC 10 med en Snapdragon 820. Foyto: Morten Sahl Madsen

Qualcomm er verdens største producent af ARM-processorer og chipsæt, der hovedsageligt findes i Android-smartphones.Billige, dyre, stærke og svage smartphones har ofte et Snapdragon-chipsæt til at drive Android-systemet.I forbindelse med CES-messen i Las Vegas har Qualcomm lanceret selskabets nyeste topprodukt, Snapdragon 835.Snapdragon 835 er den første af Qualcomms chipsæt, der er bygget på 10nm-arkitekturen.Du kan forvente at se Snapdragon 835 i de kommende flagskibstelefoner fra blandt andet Samsung, LG, HTC, OnePlus og Lenovo (Moto).Listen over nye funktioner er lang. Men vi har samlet fem af de vigtigste informationer, du skal vide om superprocessoren, og hvad du kan forvente af de kommende flagskibstelefoner.Snapdragon 835 er den første af Qualcomms processorer, der er bygget på 10nm-arkitekturen.10nm står for 10 nanometer og beskriver, hvor småt indmaden i chipsættet er. Jo mindre, jo mere effektiv og/eller strømbesparende er processoren.Snapdragon- 835-chipsættet består af flere elementer som CPU, GPU, billedbehandlings-processorer og WiFi- og LTE-modem.Snapdragon 835's Kyro 280 processor har fire kraftfulde kerner på 2,45 GHz og fire bevidst svagere kerner på 1,9 GHz - bedre end i sidste års Snapdragon 821. Samtidig er Snapdragon 835-chipsættets GPU, Adreno 540, 25 procent bedre end sidste års version.Trods en mere kraftfuld processor og GPU bruger 835 stadig 25 procent mindre strøm end sin forgænger, fortæller Qualcomm.Betyder det så, at din kommende smartphone vil bruge 25 procent mindre strøm?Nej. Der er stadig mange elementer i en telefon, der dræner strømmen fra telefonens batteri heriblandt skærmen, men det burde have en vis positiv effekt på batteriforbruget.Et flot foto handler ikke kun om linse og billedsensor. Billedbehandlingen i processoren efter skudt billede er lige så vigtig, og Snapdragon 835 tager et stort skridt op i forhold til sine forgængere.Den nye indbyggede IPS (Image Signal Processor) kan håndtere ét 32 megapixel kamera eller to 16 megapixel kameraer. Vi er begyndt at se stadig flere producenter komme med telefoner med dobbeltkameraer som eksempelvis Huawei P9.Nogle smartphone-producenter udvikler deres egen billedhånteringssoftware, men de fleste benytter sig af Qualcomms.Derfor burde du også kunne forvente at din kommende smartphone kan fange bedre billeder i højere kvalitet.Snapdragon 835 har indbygget Qualcomms nye X16 LTE-model. Det nye LTE-model har en lang række nye teknologier inden for netværk, heriblandt 4x Carrier aggregation og 4x4 MIMO-antenner. På papiret kan 835 opnå downloadhastigheder på 1 gigabit og upload på 150 megabits.Regn dog ikke med, at din kommende telefon når helt op på det niveau. At 835 understøtter 4x4 MIMO er dog en glimrende nyhed og burde resultere i mere stabilt og bedre forbindelse på WiFi-netværk, hvis din router også understøtter 4x4 MU-MIMO.Chipsættet understøtter desuden 802.11ad, den nye absurd hurtige WiFi-standard, der dog har en meget kort rækkevidde.Snapdragon 835 er det første chipsæt, der understøtter Quick Charge 4.0.Som navnet antyder, er Quick Charge en teknologi til at lynoplade din smartphone, og 4.0 lover, at du kan oplade din smartphone 20 procent hurtigere end ved Quick Charge 3.0.Samtidig bliver telefonen fem grader mindre varm end ved Quick Charge 3.0.Qualcomm skriver selv, at du kan få batteri til fem timers tale ved at oplade din telefon i fem minutter, men indtil videre er det en påstand, vi ikke kan teste.En sidste nyhed ved Snapdragon 835 er Windows 10-understøttelse. Sidst Microsoft forsøgte sig med at afvikle Windows-systemet på ARM-processorer, var det en kæmpe fiasko med Windows RT.Systemet kunne dengang kun køre Windows-apps og ikke de mest benyttede .net/win32-programmer, hvilket forvirrede forbrugerne.Snapdragon 835 er den første processor på markedet, der understøtter Windows 10 via visualisering, og Microsoft har allerede fremvist en video, hvor Microsoft kører både Word 2016 og Adobe Photoshop på en Snapdragon-processor.ARM-processorer er både mindre fysiske og er mere strømbesparende end de klassiske laptop og desktop-processorer fra Intel og AMD, så forvent at se Windows 10-tablets med en forbedret batteritid i fremtiden, hvis producenterne tager Qualcomms ARM-processorer til sig.Og så er der jo drømmen om en Surface Phone, der vækkes til live igen.