Ny LTE-test rammer magisk hastighed på 1 Gbps - men din smartphone er håbløst forældet

4G-sendemast fra TDC. Foto: Uffe Weng.

Ny netværks-test opnår voldsomt høj hastighed på 1 Gbps på LTE-nettet. Du skal dog ikke regne med, at din smartphone kan følge med.

Mere vil have mere.Det gælder ikke mindst data-forbruget og -hastighederne på mobilnetværket, hvor der her i Danmark i første halvår 2016 alene blev blev up- og downloadet 162.000 TB i mobilnettene - en stigning på 81 procent i forhold til første halvår 2015.Kigger man isoleret på den datatrafik, der er på LTE/4G, er der tale om en stigning på næsten 150 procent. Læs mere om det her. Nu er der godt nyt til LTE-brugere verden over.Fra det store Computer Electronics Show i Las Vegas meddeler Nokia og T-Mobile nemlig, at man har opnået en LTE-hastighed på næsten 1 Gbps ved hjælp af Nokias 4.5G Pro technologi.Til testen blev anvendt teknologier, der allerede i dag anvendes i T-Mobiles netværk, herunder carrier aggregation, 256 QAM (Quadrature Amplitude Modulation) og 4x4 MIMO (Multiple Input and Multiple Output)."Med Category 16 (Cat 16) enheder, der bliver kommercielt tilgængelige i starten af 2017, giver løsningen mulighed for endnu hurtigere netværk for T-Mobile. I øjeblikket tilbyder netværket hastigheder på op til 400 Mbps," meddeler de to selskaber i en fælles pressemeddelelse.Det er dog ikke første gang, at man opnår 1 Gbps på LTE.Allerede i juni sidste år kunne TDC her i Danmark meddele, at selskabet havde opnået en hastighed på 1 Gbps på mobilnettet.Dengang forklarede TDC, at man med hastigheden på 1 Gbps havde taget et kæmpe skridt mod næste generations mobilnet, 5G.TDC forklarede i forbindelse med testen også, at hastigheden på 1 Gbps blev opnået ved brug af tre samtidige frekvensbånd kombineret med en ny effektiv udnyttelse af radiosignalerne (256QAM) og anvendelse af flere samtidige antenner (4x4MIMO).Altså grundlæggende de samme metoder og teknologier som i den nye test hos Nokia og T-Mobile.Selvom 1 Gbps altså ser ud til at kunne blve en realitet på de kommercielle LTE-netværk inden for en overskuelig fremtid, er der stadig et ganske væsentligt 'aber dabei', man som forbruger skal være opmærksom på.Din smartphone understøtter slet ikke de høje hastigheder.Har du eksempelvis en iPhone 6, understøtter din smartphone kun en LTE-hastighed på op til 150 Mbps.iPhone 7, der understøtter tredobbelt carrier aggregation, kan klare en maksimal hastighed på 450 Mbps - altså under det halve af den 1 Gbps, som der nu bringes på banen hos operatører og netværksselskaber.De 450 Mbps er også det niveau, man kan komme op på med en Samsung Galaxy S7 og den nyeste HTC One.