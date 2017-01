Massive omvæltninger hos danske it-forhandlere: Butikker lukker på stribe - men samtidig buldrer nye frem

ComputerViews: Lukninger på stribe: Mange danske forhandlere af forbrugerelektronik er bukket under i de senere år. Men samtidig buldrer nye frem.

: Når Computercity i slutningen af denne måned lukker ni butikker rundt omkring i Danmark og fyrer op imod 100 medarbejdere, er det på sin vis bareblandt danske forhandlere af forbrugerelektronik.Sidste år var det Fona, der var nødt til at kaste kablerne i ringen: 25 butikker fik dødsstødet, og 300 medarbejdere blev fyret. Læs mere om det her I 2014 forsvandt omkring 30 Expert-butikker fra landkortet, hvilket også betød et farvel til omkring 230 medarbejdere.Butikslukningerne har således været ganske mange i de senere år i takt med, at vilkårene for forhandlere af forbrugerelektronik som computere, mobiltelefoner, fladskærme og hårde hvidevarer har ændret sig.Men det er ikke hele fortællingen, for mens masser af butikker er blevet lukket ned over de senere år i Danmark, så er andre skudt op.Det er typisk langt større varehuse, og de ligger ofte ikke i den lokale gåde, men snarere hvor parkeringsforholdene er bedre og kvadratmetrene flere og billigere.Her er Power-varehusene (som Expert-koncernen står bag) og Elgiganten de mest synlige eksempler.Lad os prøve at sætte de mange butikslukninger over de seneste år i relief:Power har i dag varehuse i Glostrup, Herlev, Odense, Frederiksberg og Randers - og der er planlagt i alt 25 Power-afdelinger i Danmark.Elgiganten har ifølge kædens hjemmeside i dag mere end 2.300 medarbejdere fordelt på mere end 40 varehuse landet over.Expert har også - igen - en stribe butikker rundt omkring i landet, flere steder i kombination med Punkt1-butikkerne.Samtidig har online-butikkerne for alvor fået hul igennem til forbrugernes pengepunge.Her fylder både Power, Elgiganten og Expert også meget, men det er langt fra de eneste store forhandlere af forbrugerelektronik på internettet.Dustin, Komplett, Computersalg, Proshop, Wupti og Happii hører blandt de store online-spillere, men markedet er samtidig præget af en lang række mindre og ofte mere nicheorienterede webbutikker - eksempelvis forhandlere af kameraer eller smartphone-tilbehør.På samme måde har Humac-kæden også sit faste ståsted med udgangspunkt i Apples produkt-univers.Danskerne bruger flere penge på it-udstyr og elektronik end nogensinde, så på sin vis har udgangspunktet for it-forhandlerne måske aldrig været bedre.Udfordringen er, at forbrugernes indkøb af eksempelvis en ny computer ikke længere nødvendigvis starter med et besøg hos it-pusheren i den lokale gågade, hvor man spørger "eksperten" til råds.For mange købet i stedet ske med udgangspunkt i en søgningen efter den billigste pris på nettet.Hvis man endelig besøger en butik fysisk, skal kundeservicen være høj, købsoplevelsen god (gerne med en gratis cafe latte i hånden).Prisen skal stadig være attraktiv, og lageret fyldt op, så man ikke går forgæves.En interessant tendens, vi ser i øjeblikket, er, at online-butikker begynder at udvide forretningen med fysiske butikker.Herhjemme arbejder Coolshop med de planer, og i udlandet er Amazon allerede i fuld gang med at åbne fysiske butikker. Læs mere om det her:Mens ni Computercity-butikker lukker ved udgangen af januar måned, så bevares en enkelt.Computercity-butikken i Glostrup overlever, men den skal omdannes til en NetOnNet-butik, der er en lagerbutik uden udstilling, og som vil blive baseret på selvbetjening. Læs mere om NetOnNet-konceptet her:Markedet for handel med forbrugerelektronik gennemgår i disse år massive omvæltninger.Butikker lukker på stribe - men samtidig skyder spritnye butikker og koncepter op både i den fysiske verden og på internettet.Konkurrencen er intens, og derfor bliver vinderne dem, der forstår at knække koden til, hvordan man handler med fremtidens forbruger.Kapløbet er allerede i fuld gang.