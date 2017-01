Microsofts månedlige sikkerhedsopdatering den mindste i mands minde: Hvor blev alle hullerne af?

Interview: Microsoft har på årets første Patch Tuesday udsendt blot fire sikkerhedsbulletiner til lukning af kritisk hul i blandt andet Edge-browseren. Her forklarer Microsoft, hvorfor sikkerhedsopdateringen i denne omgang er så lille.

Annonce:



Annonce:

Traditionen tro har it-giganten udsendt sikkerhedsopdateringer til sine populære software-programmer anden tirsdag i måneden, og januar 2017 er ingen undtagelse.Normalvis kræver antallet af månedlige sikkerhedsopdateringer fra Microsoft minimum to hænder at tælle, men denne gang kræver det blot fire fingre.Ud af de fire unikke sikkerhedsbulletiner er to angivet som kritiske, og det gælder fejlrettelser til blandt andet Edge-browseren.Du finder sikkerhedsopdateringerne fra Microsoft her Angående det relativt lille antal sikkerhedsbulletiner fra Microsoft i denne omgang, forklarer selskabets danske sikkerhedschef, Ole Kjeldsen, at det skyldes en blanding af tilfældigheder og ny sikkerhedsstrategi fra Microsoft.Den nye sikkerhedsstrategi omhandler blandt andet, at Microsoft løbende vil udsende kritiske opdateringer til Windows 10, så man ikke skal vente potentielt op mod en måned, før man kan få lappet sit system."Dermed ikke sagt, at Patch Tuesday forsvinder, for der er en klar plan for det, men det er klart, at de kritiske opdateringer løbende skal sendes ud," siger Ole Kjeldsen fra Microsoft og fortsætter:"Nogle gange vil de løbende opdateringer have en stor, afsmittende effekt på antallet af sikkerhedsløsningerne i Patch Tuesday, og nogle gange vil effekten være mindre," fortsætter han.