Slå koldt vand i blodet - robotterne kommer ikke til tage dit job lige med det samme

Robotterne kommer, men tag det roligt - du kommer ikke til at miste dit arbejde lige med det samme, lyder det fra forskere bag ny rapport.

Du har måske også læst dommedags-profetierne, der forudser, at robotter i løbet af ganske få år i stor stil vil overflødiggøre job over hele verden.Men en ny undersøgelse fra det internationale konsulent-firma McKinsey Global Insitute viser, at der kan være grund til at slå koldt vand i blodet.For ifølge McKinsey-rapporten vil det tage årtier, før udviklingen for alvor slår igennem.Ifølge rapporten kan automatiseringer overtage arbejdsopgaver i et omfang, der svarer til 49 procent af arbejdstiden på arbejdsmarkedet.Det kan ske via teknologi, der allerede er tilgængelig eller er under udvikling i øjeblikket.Men rapporten slår samtidig fast, at det blot er fem procent af alle stillinger, der fuldstændig kan erstattes via automatiseringer.Dermed adskiller konklusionerne i rapporten fra dem, som den svenske forsker Carl Benedict Frey kom frem til i 2013, da han lavede en meget omtalt undersøgelse, der viste, at 47 procent af alle job i USA risikerer at blive automatiseret.Til Computerworld forklarede Carl Benedict Frey for nylig, at selv om teknologien er i stand til at løse mere og mere komplekse opgaver, så er det i første omgang de mere simple og rutineprægede job, der har størst risiko for at blive automatiseret.Rapporten fra McKinsey vurderer dog ligesom Frey, at automatiseringer vil få stor indflydelse på vores arbejdemarked.Men den nye rapport fra McKinsey konkluderes det dog, at effekten af automatiseringerne ventes at slå igennem senere end mange eksperter i dag antager."I vores scenarier bliver det anslået, at halvdelen af de arbejdsrelaterede aktiviter der udføres i dag vil blive automatiseret i 2055. Men det kan ske op til 20 år før eller senere, " lyder det i McKinsey-rapporten.Samtidig vurderer forskerne bag rapporten, at automatiseringen vil ske som en gradvis udvikling, og ikke som en pludselig tsunami, der skyller ind over samfundet."Det er en udvikling, der kommer til at tage årtier," siger James Manyika, en af rapportens forfattere, til den amerikanske avis New York Times Rapporten vurderer ligeledes, at en stigende automatisering kan øge produktiviteten og dermed bidrage til at afhjælpe de demografiske udfordringer, som den amerikanske økonomi - og mange andre vestlige økonomier - står overfor med en aldrende befolkning.I forskningsverdenen er dog langt fra enighed om, hvor stor effekten af automatiseringerne bliver.Eksempelvis konkluderede den internationale økonomiske samarbejdsorganisation OECD sidste år, at blot ni procent at af alle job i de 21 OECD-lande kan automatiseres.