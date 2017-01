Efter 20 år: Slut med de kendte sikkerhedsbulletiner fra Microsoft

Efter næsten 20 år med detaljerede sikkerheds-bulletiner til brugere og it-ansvarlige er det slut: Microsoft vil ikke længere udsende de kendte bulletiner. Ny model er dog på vej.

I næsten 20 år har Microsoft udsendt månedlige sikkerheds-bulletiner med detaljerede oplysninger om nye patches, sårbarheder og lignende i selskabets systemer.Men nu er det slut: Microsoft har udsendt sin allersidste bulletin i den lange række.Microsoft har udsendt bulletinerne siden i hvert fald 1998, og de har i mange år haft stor betydning, i det selskabet har stået bag nogle af verdens mest udbredte it-systemer.Microsoft vil dog ikke lade it-ansvarlige og andre særligt interesserede i stikken.Fremover vil oplysninger om de sårbare systemer samt deres patches således kunne findes i en søgbar database, som har været i preview siden november - og kun her.Her vil dokumenterne være søgbare i forhold til specfikke såbarheder, Windows-version, ramt software, release-dato og en række andre forhold.Microsoft kalder databasen for SUG (Security Updates Guide).Ifølge Computerworlds amerikanske nyhedstjeneste har Microsoft tidligere oplyst, at selskabets kunder har efterlyst bedre adgang til oplysninger om de enkelte sikkerheds-opdateringer.Samtidig har der været en uoverenstemmelse mellem Windows 10 og alle andre Microsoft-produkter på denne front, da it-afdelingerne med Windows 10 løbende har skullet følge med i hver enkelt installering i den månedlige såkaldte download-and-install-pakke.Det har været noget af en omvæltning i forhold til tidligere, hvor de it-ansvarlige har haft mulighed for at tilbageholde individuelle patches, hvis de har haft mistanke om, at de kunne skade andre systemer, arbejdsgange eller funktioner i de ofte komplekse it-miljøer.