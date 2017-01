Dom netop afsagt: Tidligere DSB-ansat frifundet i Atea-bestikkelsessag

Retten i Glostrup har frifundet en 53-årig mand, der har været tiltalt for at have modtaget bestikkelse.

Retten i Glostrup har frifundet en 53-årig mand, der har været tiltalt for at have modtaget bestikkelse i sit embede som ansat hos DSB tilbage i 2010.Den tidligere DSB-ansatte modtog tilbage i 2010 et Samsung-fjernsyn til en værdi af 20.000 kroner fra it-leverandøren Atea.Under retsmødet kom det dog frem, at den 53-årige modtog fjernsynet efter sin fratrædelse hos DSB, og at der derfor ifølge retten ikke var tale om bestikkelse.Den 53-årige tilbød vidensdeling på et generelt niveau til Atea efter fratrædelsen hos DSB, og derfor kan fjernsynet anses som betaling for konsulenttimer.Retsformanden Nanna Blach konkluderede også, at der ikke var de fornødne beviser for, at han har modtaget bestikkelse.Tirsdagens afgørelse falder i den femte sag ud af i alt femten, der handler om modtagelse af bestikkelse i offentligt embede. Det er samtidig den første sag, der har ført til frifindelse."De fire første sager førte alle til dom, hvoraf tre har anket. Vi er selv rigtig glade for frifindelsen, og nu må vi se, om det vil betyde noget i de kommende sager," siger forsvarer Peter Trudsø til Computerworld."Sagen er dog unik, da den nu frifundne ikke længere arbejdede hos DSB, da han modtog fjernsynet," tilføjer Peter Trudsø.De fire første sager førte alle til sigtelser, hvoraf to blev idømt fængselsdomme. Den anden tidligere ansat hos DSB blev idømt fire måneders fængsel.Den næste sag finder sted torsdag mod en tidligere ansat hos Rigspolitiet.Han er tiltalt for at have modtaget en iPad med etui til en værdi på cirka 6.100 kroner.