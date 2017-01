Se Top 10-listen: Disse 10 malware-familier er de farligste lige nu

Masser af malware og ikke mindst ransomware er på krigsstien. Ny opgørelse afslører, hvilken malware der dominerer trusselsbilledet i øjeblikket.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Conficker-ormen vil bare ikke stoppe med at genere virksomheder og organisationer verden over.Conficker var nemlig i december måned igen den mest fremherskende malware på globalt plan.Det skriver sikkerhedsfirmaet Check Point i en ny rapport om de aktuelle malware-trusler, der er udarbejdet med udgangspunkt i data fra december måned.Conficker er dog blevet en smule mindre dominerende, da denne malware i december stod bag 10 procent af alle malware-angreb - i november var den årsagen til 15 procent af angrebene, skriver Check Point.Andenpladsen går til en måske knap så kendt malware, Nemucod, der stod for fem procent af alle angreb, mens Slammer lå på fire procent."Overordnet var de 10 mest almindelige malware-familier ansvarlige for 42 procent af alle kendte angreb," forklarer sikkerhedsfirmaet.Check Points top 10-liste og tendenserne ser således ud:Ser man udelukkende på ransomware, er det også Conficker, Nenucod og Slammer, der dominerer i øjeblikket, oplyser Check Point.Lidt overraskende er det måske, at Locky-ransomwaren, der var nummer to på Check Points liste over de mest hyppige malware-familier på et tidspunkt i 2016, nu er faldet helt ud af top 10-listen i opgørelsen over malware i december.Det skyldes formentlig, at Locky spredes via spam-mails, og at disse nu opfanges af virksomhedernes spam-filtre med videre.Samtidig er det interessant, at Check Point faktisk registrerede et fald i malware-aktiviteterne på otte procent i december i forhold til måneden før.Selskabet ser det dog ikke som en tendens, der vil fortsætte:"Vi forventer bestemt, at malware-angrebene vil stige igen i det nye år - så i stedet for at hvile på laurbærrene, bør organisationer hurtigt få styr på tingene," skriver Check Point og fortsætter:"Locky var en af de største malware-succeser i 2016 og gik fra at være en helt ny ransomware-variant i februar til en andenplads på globalt plan i november, så vi vil helt sikkert fortsætte med at overvåge den med interesse i 2017.""Tiden vil vise, om cyberkriminelle flytter til nye varianter, eller om Locky ganske enkelt har taget en juleferie."