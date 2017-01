Microsoft-chef slår alarm: Windows 7 er usikkert og forældet: "Skynd jer at opgradere til Windows 10"

Windows 7 er forældet og lever ikke op til de sikkerheds-niveau, som en normal it-afdeling bør have, lyder det fra Microsoft-chef.

14. januar 2020 stopper al udvidet support af Windows 7, og dermed også udgivelsen af sikkerhedsopdateringer.Det har fået den tyske Microsoft-chef Markus Nitschke til i et blogindlæg (på tysk) , at bedyre, at Windows 7 er et håbløst forældet system, "der ikke længere lever op til kravene fra moderne teknologi eller de høje sikkerhedskrav fra it-afdelingen."Det gør Windows 10 derimod, fortæller Microsoft-chefen."Med Windows 10 tilbyder vi vores kunder det højeste niveau af sikkerhed og nyskabende funktionalitet," skriver han.Kommentaren om nedtællingen og det dårlige it-sikkerhedsniveau i Windows 7's kommer med bitter erindring om slutspurten frem mod den dag, hvor Microsoft afsluttede supporten af Windows XP for to år siden.Dengang blev det op til afslutningen på XP-supporten estimeret, at 20 procent af verdens computere stadig kørte Windows XP, hvilket var et kæmpe sikkerhedsproblem.Det skyldes ikke mindst, at de fleste XP-brugere var bedøvende ligeglade med de mange dommedagsprofetier fra Microsoft om manglende sikkerheds-foranstaltninger i systemet.Windows 7 er stadig den mest populære version af Windows, selv om Microsoft i et år forærede Windows 10 væk til eksisterende Windows 7 og 8.1-brugere med en Home- eller Pro-version.Windows 7er i dag det mest benyttede styresystem i virksomheder, da de fleste it-afdelinger gik langt udenom Windows 8's firkantede berøringsvenlige brugerflade, der ikke gav mening på en kontorplads med mus og tastatur.Microsoft har dog gjort sit for at presse både forbrugere og virksomheder væk fra Windows 7.Hverken Windows 7 eller 8 understøtter de nyeste Skylake-processorer fra Intel efter juli 2018, og Microsoft har også stoppet for udgivelsen af enkelte patches i Windows 7 til virksomheder, og udsender i stedet kun akkumulerede samlinger af sikkerheds-patches.