Kommunerne truer KMD: Overvejer at udelukke KMD fra fremtidige ordrer

Kommunerne truer nu direkte KMD med at udelukke selskabet fra nye ordrer på grund af voldsomme forsinkelser og fordyrelser. "Man spørger jo ikke en håndværker igen, hvis ikke man får det, man bliver lovet til tiden og til den rigtige kvalitet," lyder det fra kommuerne.

Kommunerne har i den seneste tid luftet stigende utilfredshed med it-kæmpen KMD.Kommunerne mener, at KMD med vilje trækker leveringen af en række nye it-systemer i langdrag, fordi KMD også leverer de gamle - og langt dyrere - it-systemer, som de nye systemer skal erstatte.Nu skruer kommunernes forening, KL, op for trusselsniveauet.Til Morgenavisen Jyllands-Posten truer KL-formand Martin Damm direkte med at udelukke KMD fra fremtidige kommunale ordrer på grund af de voldsomme forsinkelser."Det kan diskvalificere KMD i forhold til nye projekter. Man spørger jo ikke en håndværker igen, hvis ikke man får det, man bliver lovet til tiden og til den rigtige kvalitet," siger Martin Damm til avisen.KMD holder lav profil i sagen og har med topchef Eva Berneke i spidsen i lang tid konsekvent afvist at stille op til interview om sagen.I stedet har selskabet henvist til en mail skrevet af selskabets kommunikationsafdeling.Her står der, at der 'grundlæggende [er] tale om et sundt system, men den aktuelle forsinkelse skyldes et ønske om at optimere på de allerede afleverede dele af systemet, ligesom vi på visse elementer har konstateret, at udviklingen kræver mere tid. KMD er i drøftelser med Kombit om det videre forløb og de aftalemæssige forhold på Støttesystemer, herunder også kompensation for forsinkelsen. Vi ønsker ikke at føre dialogen med vores kunder i pressen, og på den baggrund har vi ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.'Også til Morgenavisen Jyllands-Posten afviser KMD-topchef Eva Berneke at svare på kritikken.I stedet skriver selskabets kommunikationsfolk i en mail til avisen, at KMD mener at opleve en 'helt urimelig og usaglig italesættelse' af forretningen.KL-formand Martin Damm mener, at forretningen mest af alt handler om at tjene penge for enhver pris."Det er meget svært at forstå KMD's forretningsmodel som andet end at tømme skatteborgernes lommer hurtigst muligt. Det er ikke nogen, man ønske at arbejde sammen med på langt sigt," siger Martin Damm til Morgenavisen Jyllands-Posten.Han siger desuden, at KMD 'misbruger sin monopolstatus' og at situationen 'er grotesk.'KMD er samtidig rodet ind i andre sager med stærkt utilfredse kæmpekunder i det offentlige.De tæller ATP samt Skat, der har sagsøgt KMD med krav om tilbagebetaling af næsten 700 millioner kroner. KMD mener, at Skat selv har ansvaret for problemerne.Professor på CBS, Niels Bjørn-Andersen, har fornylig over for Computerworld peget på, at KMD kort og godt mangler et økonomisk incitament til at levere de langt mindre lukrative nye systemer til tiden.KMD henter nemlig knap halvanden milliard kroner mere på de gamle systemer."Det [Leveringen, red] var nok gået lidt hurtigere, hvis KMD kunne imødese en bod i en størrelsesorden, hvor selskabets overlevelse stod på spil," sagde Niels Bjørn-Andersen fornylig til os.