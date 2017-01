KMD-topchef efter voldsom kritik: "Jeg afviser fuldstændigt blankt, at KMD spekulerer i at forsinke systemer til kommunerne"

(foto: Dan Jensen)

Interview: KMD bærer kun ansvaret for halvdelen af de mange måneder, som levering af de store systemer til kommunerne, er forsinket. "Jeg er også frustreret, men forsinkelser skyldes altid begge parter," siger KMD's topchef Eva Berneke.

Kritikken regner ned over KMD, som har sagsanlæg fra Skat hængende over hovedet, ligesom både ATP og kommunerne kritiserer selskabet voldsomt for med vilje at forsinke levering af store it-systemer.Forsinkelserne er en lukrativ forretning for KMD, der også står bag de meget dyrere nuværende systemer, lyder kritikken.ATP og kommunerne truer direkte med at udelukke KMD fra fremtidige udbud på grund af forsinkelserne. Kombit mener, at forsinkelserne skal 'tælles i år,' og at kommunerne forlanger at blive kompenseret 'krone for krone' - inklusive kompensation for eventuelle skader på andre it-projekter.Eva Berneke, topchef i KMD, har længe holdt lav profil. I stedet har KMD flere gange meddelt, at selskabet ikke vil føre forhandlingerne i offentligheden.Men efter vedvarende kritik af selskabet, tager KMD-topchefen nu bladet fra munden for at give svar på tiltale på kritikken, som hun betegner som 'meget voldsom.'"Vi betragter det her som led i en forhandling med to vigtige kunder, som i det her tilfælde har taget en drejning af åben presse," siger hun til Computerworld.Kommunerne og ATP har flere gange peget på, at KMD efter deres mening har 'meget stærkt incitament' til ikke at levere til tiden, da KMD tjener et betydeligt beløb per måned, det nye system er forsinket.Det afviser Eva Berneke blankt."Jeg afviser fuldstændigt blankt og kategorisk, at vi spekulerer i disse forsinkelser. Jeg kan heller ikke se, hvordan det skulle være muligt for flere hundrede medarbejdere i fællesskab at blive enige om at forsinke det, og det er meget frustrerende for medarbejderne at høre på den slags beskyldninger," siger hun.Hun mener, at kritikken snarere handler om, at kommunerne og Udbetaling Danmark forsøger at presse KMD til at øge den aftalte kompensation, selvom parterne ifølge hende er lige gode om forsinkelserne."Det virker som om, at de tænker, at KMD kan presses på denne måde," siger hun."Man kan ikke undervurdere, hvor vigtigt det er at få løst problemerne med kunder, der er så utilfredse. Jeg ville ønske, at vi kunne løse udfordringerne med almindelig konstruktiv dialog omkring forhandlingsbordet, som man plejer. Og det håber jeg stadig, at vi kan komme til. Det er ikke en sjovt for hverken medarbejderne, der knokler dag og nat og hver weekend, eller for andre kunder at høre på.""Det kan jeg sagtens forstå. Jeg er også selv frustreret. Der er ikke noget, jeg hellere vil, end at aflevere alting til tiden. Man skal dog forstå, at forsinkelser i denne type sager alting skyldes begge parter, og det ville klæde kommunerne og Udbetaling Danmark at tage ansvar for deres del.""Det står fuldstændigt klart, at vi har et ansvar, og det påtager vi os også. Vi påtager os ansvaret for syv af de 14 måneders forsinkelser, mens de øvrige parter efter vores mening har ansvaret for de øvrige. Det ville klæde kommunerne at tage ansvaret for disse forsinkelser.""Jeg synes, at de er meget voldsomme - især når man kigger på dem i forhold til de reelle konsekvenser. Dem forholder vi os selvfølgelig til, og vi tager sagen alvorligt og er i gang med en dialog om, hvilke systemer, der burde være gået i luften og hvilke, der kan gå i luften med andre løsninger. Det sidste, vi ønsker, er at have kunder, der er så utilfredse, " siger Eva Berneke.Hun peger på, at KMD har leveret al funktionaliteten, men de fagsystemer, som de forsinkede støttesystemer skal understøtte, endnu ikke er gået i luften.Disse fagsystemer skal leveres af en række forskellige selskaber, heriblandt EG, Netcompany, NNIT og KMD selv."Det må du jo egentlig spørge Udbetaling Danmark og kommunerne om, for det er der, at alt støjen kommer fra. Men mit bud er, at man kobler mange ting sammen på samme tid, og synes, at det er for galt, at vi sidder med en dobbeltrolle som leverandør af både det nye og det gamle system. Og måske kigger man ikke sagligt på tingene. For eksempel er ikke et eneste af de fagsystemer, som støttesystemerne skal understøtte, i luften endnu, selv om det første skulle have været oppe i sommer.""Jeg tror, at frustrationerne handler mere om, at man ikke kan lukke og slukke de gamle systemer end de handler om, at vi er syv måneder forsinkede med de nye systemer. Det ville her være godt, hvis man kunne anerkende sit eget ansvar for forsinkelserne og så komme tilbage til de saglige drøftelser.""Vi tager diskussionen om kompensationen til kommunerne direkte med dem og ikke i pressen. Men jeg håber, at vi kan finde en mindelig løsning, hvor også kommunerne påtager sig ansvaret for den del af forsinkelserne, der reelt tilhører dem.""Jeg håber og tror, at det kommer til at ende med en fornuftig og mindelig løsning, hvor vi først og fremmest får leveret systemernt og så kigger hinanden i øjnene og bliver enige om, at forsinkelserne nok skyldes begge parter. Vi vil gerne finde en løsning, og den tror jeg også, at vi nok skal finde."Utilfredsen med KMD har efterhånden skabt så meget røre, at minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), som ansvarlig for det offentlige it-danmark er blevet kaldt i samråd om sagen.Det kan du læse mere om her:: Hvad er der gået galt?

