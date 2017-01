Browser-producent anklager Microsoft: Windows 10 tvinger igen og igen brugerne til at have Edge som standard-browser

Hver gang Windows 10 bliver opdateret, indstilles Microsofts egen Edge-browser automatisk til at være standard-browser. Også selvom brugeren har valgt en helt anden browser. Hård kritik af Microsoft for den fremgangsmåde.

"Så mit spørgsmål til Microsoft er: Hvor er brugerens absolutte ret til selv at træffe et valg forsvundet hen?"

Jon von Tetzchner, der i sin tid var stifter af og direktør i Opera, står nu bag et nyt browser-projekt: Vivaldi.

"Vores mål som teknologivirksomheder bør være at levere fantastisk software til vores brugere. Samtidig skal vi acceptere, at nogle brugere foretrækker software fra andre virksomheder."

Microsoft skader den frie konkurrence, når selskabets Windows 10-opdateringer igen og igen gør Microsofts egen Edge til standard-browser.Sådan lyder kritikken fra Jon von Tetzchner, der i sin tid var stifter af og direktør i Opera, før han forlod selskabet i 2011 og startede et nyt browser-projekt: Vivaldi.Vivaldi er således blandt den nye generation af browsere, hvilket Edge, der blev født sammen med Windows 10, også er.Men det er ikke en fair konkurrencesituation, når Microsoft automatisk og uden brugerens ønske gør Edge til standard-browser med Windows 10-opdateringerne, lyder det nu i et blogindlæg fra Jon von Tetzchner."Jeg vil gerne adressere, hvordan Microsofts konkurrence-ødelæggende fremgangsmåde skaber problemer for brugerne - mennesker fra den virkelige verden, der anvender teknologi i dagligdagen.""Hvad skete der med, at de skulle i første række?""Jeg kan godt forstå, at Microsoft er bekymret over den begrænsede brug af Edge, men frem for at bygge en bedre browser, tvinger Microsoft folk til at bruge sit produkt på den mest kompromisløse måde."Vivaldi-stifteren skriver, at Microsofts Windows 10-opdateringer gang på gang fører til, at Edge bliver sat til standard-browser.Også selvom brugeren ellers havde installeret en helt anden browser.Samtidig har Microsoft, ifølge Jon von Tetzchner, gjort det svært for ikke-tekniske brugere at ændre standard-browser i Windows 10 efterfølgende.Han har derfor følgende opsang til Microsoft:"Vores mål som teknologivirksomheder bør være at levere fantastisk software til vores brugere. Samtidig skal vi acceptere, at nogle brugere foretrækker software fra andre virksomheder.""Det er vores ansvar at være fair over for brugerne, og det er det, der skal drive it-industrien frem.""Så mit spørgsmål til Microsoft er: Hvor er brugerens absolutte ret til selv at træffe et valg forsvundet hen?""Det er tid til at gøre det rigtige. Stop med at stjæle standard-browseren, accepter brugerens valg og konkurrér på de vilkår."Mens Jon von Tetzchner altså mener, at Microsofts Windows 10-opdateringer automatisk fører til, at Edge bliver standard-browser, er det ikke en officiel politik eller fremgangsmåde fra Microsoft side.Mange Windows 10-brugere har oplevet, at det det sker - men det sker ikke hver gang eller på alle maskiner, så vidt vi ved her på Computerworld.Det er dog kun få måneder siden, at Microsoft blev mødt med en lignende kritik af måden, som Windows Defender, Microsofts egen antivirus-software, og Windows 10 er kædet sammen på.Sikkerhedsselskabet Kaspersky Lab mener nemlig , at Microsoft forsøger at udnytte sin dominerende position på markedet med Windows Defender."Vi mener, at Microsoft har udnyttet sin dominerende position på markedet for operativsystemer til at skabe konkurrencemæssige fordele for egne produkter," lød anklagen fra Kaspersky Lab-stifter og direktør, Eugene Kaspersky."Virksomheden forsøger at prakke brugerne Defender på, hvilket ikke er en fordel, når man ser det ud fra at skulle beskytte en bruger mod cyberangreb," lød det fra Eugene Kaspersky, der fremhævede, at Windows Defender ofte ikke klarer sig særligt godt i forskellige antivirus-test.