Rygterne om et helt nyt Windows tager til: Microsoft kan være på vej med særlig cloud-udgave

Microsoft kan være på vej med et helt nyt og meget anderledes Windows under navnet Cloud Shell.

Den første flyveklare udgave af Microsofts Windows, Windows 1.0, udkom i efteråret 1985.Det er over tre årtier siden nu, og selvom Windows-styresystemerne har ændret sig ganske meget både under motorhjelmen og i brugergrænsefladen gennem årene, kan historiens måske største forandring i Windows-land nu være under opsejling.I de seneste uger har der været tiltagende rygter om, at et helt nyt og meget anderledes Windows er være på vej fra Microsofts side.Hvis rygterne taler sandt, vil vi for første gang få et Windows, der er cloud-baseret og altså ikke skal installeres lokalt på din hardware.Det er ikke overraskende, at snakken om et helt anderledes, cloud-baseret Windows tager til.Microsoft har over de seneste 10 år satset alt på sin cloud-forretning med services som Office 365 og Azure.Windows-styresystemet har også i stigende grad ændret sig til at være en form for service, hvor sikkerhedsopdateringerne og opgraderingerne eksempelvis leveres løbende og automatisk.Nu kan Microsoft være i gang med at tage skridtet fuldt ud med et fuldstændig cloud-baseret Windows, lyder rygterne.It-mediet Petri er et af de steder, hvor man kan læse om 'Cloud Shell', som er et bud bud det navn, det nye Windows kan komme til at bære."Microsoft arbejder på en ny shell (skal) til Windows, som kaldes Cloud Shell. Mens jeg endnu ikke har detaljerne om platformen, beskrives den som en ny 'letvægtsudgave af Windows, der er designet til den moderne computerverden' i dokumenter, jeg har set," lyder det fra skribenten hos Petri Her kan man også læse, at Cloud Shell-planerne vil kunne blive offentliggjort allerede her i 2017.Mens historien i øjeblikket mest er et rygte, så er det ikke svært at få øje på, at Microsoft kan have et incitament til at gå ad cloud-vejen med et nyt Windows.Man kan eksempelvis forestille sig, at det traditionelle Windows 10 vil bestå og vil være vejen frem i et traditionelt pc-setup, mens Cloud Shell så kunne være en abonnementsbaseret udgave, der kan anvendes til andre miljøer og enheder.Det har som bekendt hele tiden været Microsofts plan, at Windows skal kunne fungerere på tværs af alle former for hardware, hvilket også var årsagen til Windows RT til ARM-processorer, som selskabet forsøgte sig med for nogle år siden uden den store succes.Hvis det passer, at Microsoft kommer med en cloud-udgave af Windows, vil det ikke være det første cloud-baserede styresystem, der ser dagens lys.Blandt andet bygger Googles Chrome OS på netop dette koncept.