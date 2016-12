Misundelseslisten: 10 tech-historier, som vi ville ønske, vi selv havde skrevet i 2016

Bare vi selv havde skrevet disse 10 fantastiske artikler fra tech-verdenen. Her har du Computerworlds misundelsesliste fra året, der gik.

Det begyndte som et hemmeligt augmented-reality-projekt.



Men Amazons Echo-højtaler og den indbyggede assistent Alexa endte med at blive et af de store hit i 2016.



Bloomberg fortæller, hvordan det gik til.

Selv om vi her på Computerworld ikke sætter vores lys under en skæppe, så anerkender vi det gerne, når andre gør det bedre end os.Derfor har du her 10 af de historier, der i i løbet af 2016 fik os til at spærre øjnene op og ønske, at vi selv havde skrevet dem.Så når den værste del af juleræset er overstået - skænk dig selv et godt glas portvin, sæt dig foran pejsen og læs en af disse historier:De er måske kun 13 år i dag, men i morgen er de din kunde eller nye kollega.Washington Post har i et ganske rørende og yderst læseværdigt portræt zoomet ind på det digitale liv i den såkaldte Generation Z.Hver eneste dag bliver der set 10 milliarder videoer på Snapchat.Det er et faktum, der bør skræmme alle verdens store medievirksomheder.Men hvem er manden bag? Re/Code har tegnet et portræt af 25-årige Evan Spiegel, der ventes at føre sin virksomhed på børsen i en af 2017's største tech-børsnoteringer.For otte år siden besluttede Steve Jobs, at Apple skulle designe sine egne chip.Det er blevet kaldt for en af Apples vigtigste strategiske beslutninger i nyere tid.Manden i spidsen for Apples chip-design er den nærmest ukendte Johny Srouji.Hvordan er livet i Silicon Valley, hvis man ikke føler, at man passer ind?I dette meget velskrevede essay giver en anonym ansat i en af Silicon Valleys startup-virksomheder et indblik i livet i Silicon Valley, som vi sjældent hører om.Det amerikanske website FiveThirtyEigh har undersøgt, hvad konsekvensen bliver, hvis borgerløn bliver indført i USA.Det er et spørgsmål, der er blevet aktualiseret af fremskridt indenfor kunstig intelligens og en stigende automatisering på arbejdsmarkedet.Vi blev stillet i udsigt, at internettet vil gøre os alle til super-informerede borgere.Men i stedet bliver vi nu oversvømmet med konspiratoriske, vildlende og unuancerede nyheder, der skævvrider vores syn på virkeligheden.For når vi bliver stillet foran stort udvalg af nyheder, så vælger vi dem, der bekræfter os i vores verdenssyn, lyder det fra Farhad Manjoo.Tech-mediet The Register er angiveligt blevet blacklistet af Apple.Alligevel forsøgte mediet gennem tre måneder at få en invitationen til lancering af den seneste iPhone.Det russiske hack at Det Demokratiske Parti i USA spillede en nøglerolle i det amerikanske valgkamp.New York Times fortæller hele historien om, hvordan det kunne ske.I august sendte den danske EU-kommisær Margrethe Vestager en astronomisk skatteregning på knap 95 milliarder kroner til Apple.Bloomberg fortæller, hvordan det gik til, da den danske kommisær konfronterede Apples topchef Tim Cook.