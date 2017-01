Vigtig opdatering klar til sårbare WiFi-routere: Hent den hurtigst muligt her

Netgear er klar med den vigtige firmware-opdatering til de mange WiFi-routere, der i flere uger har været ramt af en alvorlig sårbarhed. Man bør opdatere hurtigst muligt, lyder det fra selskabet.

Det var de helt røde advarsels-lamper, der blinkede, da det op til jul blev afsløret, at hele 12 populære Netgear-routere indeholdt en alvorlig sårbarhed.Sårbarheden gør det muligt at afvikle kode på routerne - og dermed at angribe brugernes maskiner og netværk."Brugere, der har mulighed for det, bør stærkt overveje at stoppe brugen af de påvirkede enheder, indtil der er en løsning tilgængelig," lød det blandt andet fra den amerikanske sikkerhedsorganisation CERT.Sagen eskalerede i dagene efter den oprindelige advarsel, da det gik op for Netgear, at hele 12 routere var ramt af den alvorlige sårbarhed.Nu har router-giganten dog fået undersøgt truslen til bunds og kan konkludere, at den så vidt vides er afgrænset til 11 routere.Samtidig meddeler Netgear, at den nødvendige firmware-opdatering, der lukker sårbarheden, er udsendt til alle routere nu:"Netgear har fuldført testen af de seneste firmware-versioner til hele den nuværende WiFi-router-portefølje. Så vidt Netgear ved, er modellerne herunder de eneste påvirkede modeller," skriver Netgear nu i en opdatering til kunderne Det drejer sig således om følgende Netgear-routere:R6250, R6400, R6700, R6900, R7000, R7100LG, R7300DST, R7900, R8000, D6220, og D6400.Netgear understreger, at det er vigtigt, at man nu downloader den endelige version af firmwaren til sin router:"Selv hvis du allerede har downloadet beta-firmwaren til din model, anbefaler Netgear stærkt, at alle brugere henter 'production firmwaren' så hurtigt som muligt."Du finder firmwaren til din specifikke Netgear-model via dette link