Facebook koger over af vrede danskere efter stribevis af Yousee-nedbrud - hvornår får vi svar?

Adskillige danske Yousee-kunder må efter nytårsaftens store nedbrud kigge forgæves på deres husaltre i form af computere og tv-skærme, der igen ikke viser det, der bliver betalt for. Læs her, hvordan Yousee-kunderne reagerer på Facebook.

Yousees kommentarfelt på det sociale medie Facebook er rød- og hvidglødende af indlæg fra frustrerede kunder, som knap tre døgn efter det store tv-nedbrud nytårsaften oplever nye problemer.I skrivende stund er der i gennemsnit indløbet et indlæg hvert andet minut fra frustrerede Yousee-kunder.Frustrationerne går på alt fra ombyttede tv-signaler, sløv afvikling af musik, internettet er nede, manglende tekst-tv, manglende forklaring på nedbruddet nytårsaften samt besked fra én kunde, som ikke helt forstår, hvad der foregår på tv."Jeg er simpelthen SÅ træt af, at mine kanaler kører på finsk, og at kanalerne på yousee.tv ikke er, hvad de giver sig ud for. Hverken i nuværende eller tidligere programmer. Så kommer der helt andre kanaler frem. Come on - få nu styr på det," hedder det i indlægget fra en Yousee-kunde.Iblandt brokkeriet er der også almindelige kundeforespørgsler om priser, produkter og generelle oplysninger om, at eksempelvis Yousees musik-app til Android bruger for meget batteri.Yousee har selv senest opdateret sin Facebook-profil klokken 22:53 1. januar 2017, hvor tv- og teleselskabet beklager for nedbruddet og forklarer, at de sidste smårettelser er ved at blive udbedret.De såkaldte smårettelser florerer dog videre på tredje døgn, og antallet af aktuelle fejlmeddelelser på Yousees driftsinformation er steget en anelse fra 114 ved middagstid til 121 tirsdag eftermiddag.Også de enkelte kundehenvendelser er tech-giganten stoppet med at svare på, efter Yousee seneste direkte kundesvar faldt tirsdag morgen ved 09:00-tiden.Yousee har tidligere i dag forklaret til Computerworld, at selskabet er i fuld gang med analysearbejdet, som fortsat pågår."Så længe det pågår, har vi ikke nogen kommentarer om årsagen. Vi har ikke en tidshorisont for, hvornår vi kan melde mere," lyder det fra Yousees presseafdeling til Computerworld.Yousee har tidligere på det dugfriske år udsendt en officiel mail-undskyldning underskrevet af Jaap Postma, direktør for Yousee.Heri beklages der dybt, og direktøren fortæller om et plaster på såret i form af en underholdningsoplevelse.Hvad denne oplevelse præcis består af, er dog lige så uvist som, hvad der ligger til grund for de talrige Yousee-nedbrud de første tre dage af 2017."Hvornår har i tænkt jer at komme ud a jers sortehul og sende alle jers kunder en forklaring," som en kunde opsummerer det på vegne af Yousees op mod 1,3 millioner kunder.