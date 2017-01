YouSee-nedbrud: Hvor meget skal du have i kompensation?

YouSee har lovet, at de mere end en million husstande, der nytårsaften mistede tv-signalet som følge af nedbrud, vil få en 'underholdningsoplevelse.' Men er det nu også en rimelig kompensation for et nedbrud af dette omfang?

Det har væltet ind med klager fra danskere, der er blevet ramt af det gigantiske tv-nedbrud hos YouSee nytårsaften, som Yousee selv kalder for 'et meget alvorligt nedbrud.'Et par timer før dronning Margrethes nytårstale røg YouSees tv-signal pludselig, og tv-skærmene i mere end en million husstande var dernæst i sort resten af aftenen og natten.Siden har YouSee været påfaldende tavs med årsagen til det store nedbrud.I en udsendt beklagelse skrev YouSee-topchef Jaap Postma til selskabets kunder, at YouSee straks efter fejlrettelsen vil gå i gang med at 'lave en underholdningsoplevelse' til kunder som 'plaster på såret.'YouSee har siden ikke ønsket at uddybe hvad præcist denne 'underholdningsoplevelse' vil bestå af, men skriver på selskabets Facebook-side , at der vil blive tale om en oplevelse, som 'alle vores tv-kunder vil kunne gøre brug af.'På Facebook-siden mener en kunde dog også, at det mest er YouSees teknikere, der bør have kompensation for deres indsats efter nedbruddet.Der er dog samtidig kunder, der forlanger økonomisk kompensation for nedbruddet.Deles den pris, som en kunde betaler for YouSee-pakken per måned ud på antal timer, som nedbruddet har varet, vil denne økonomiske kompensation ganske vist være relativ lille.Med i regnskabet skal vi dog hertil lægge det image-tab, som er fulgt i kølvandet på nedbruddet for YouSee, hvor mange tusinder kunder har haft en dårlig oplevelse med selskabet.Fraregnet det rent økonomiske har der floreret en ide om, at YouSee vil kompensere med eksempelvis nogle rabatkoder til Blockbuster eller gratis film på anden vis.Andre har peget på, at de vil have en gratis koncert et sted som kompensation for nedbruddet.TDC tilbød på lignende vis kunderne fem gratis film via YouSee Cinema, da selskabet for et års tid siden skiftede navn til YouSee.Hvad mener du vil være en passende kompensation for nedbruddet? Penge, film, musik? Eller gratis tv-pakke i en periode? Hvad er rimeligt? Og hvor meget skal der til for at rette op på YouSees ikke ubetydelige image-tab?Giv dit besyv med i debatfeltet herunder.