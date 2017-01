Om få uger er det slut: Computercity-butikkerne lukker og slukker i Danmark

Endnu en computer- og elektronikkæde bukker under på presset dansk marked. Ni ud af ti Computercity-forretninger lukker om få uger.

Butikslukninger og fyringer er efterhånden ikke et særsyn, når det kommer til danske forbrugerelektronik-forhandlere.Nu er det Computercity-butikkerne, der må dreje nøglen om ved månedens udgang.Allerede i september blev det meldt ud, at ni ud af ti Computercity-varehuse skulle lukke, og at 96 af 126 medarbejdere dermed ville miste jobbet, og nu nærmer slutdatoen sig med hastige skridt.Hos Computercitys svenske ejer, Netonnet Group AB, oplyser presseansvarlig Nora Ay, at det fortsat er ved udgangen af januar måned, at det er helt slut med de ni Computercity-butikker.Det betyder, at Computercity lukker i Esbjerg, Roskilde, Aalborg, Odense, Aarhus, på Østerbro i København, i Horsens, Lyngby og Næstved.Kun butikken i Glostrup overlever, og den skal omdannes til en NetOnNet-butik, der er en lagerbutik uden udstilling, og som vil blive baseret på selvbetjening.Læs mere om NetOnNet-konceptet her:Det er dog uvist, hvor mange medarbejdere, der vil skulle bruges i den ene NetOnNet-butik:"Der er ikke nye informationer, siden vi sidst frigav informationer om fremtiden for Computercity. Vi har ikke sat tal på antallet af medarbejdere i Glostrup-butikken på nuværende tidspunkt," skriver Nora Ay i en mail til Computerworld.Computercity lider med lukningerne samme skæbne som Fona.Sidste år lukkede Fona 25 butikker og fyrede 300 medarbejdere. Læs mere om det her Norske Elkjøp, der ejer Elgiganten, overtog de resterende Fona-butikker Også en stribe Expert-butikker blev for et par år siden lukket ned i Danmark.På markedet for forbrugerelektronik er det i dag primært Power og Elgiganten, der med store varehuse rundt omkring i landet kæmper om forbrugernes penge.