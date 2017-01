Her er YouSees kompensation efter kæmpenedbrud: Gratis film til kunderne resten af måneden

YouSee er klar med den lovede kompensation for nedbruddet nytårsaften. Se den her.

Tv-selskabet YouSee er klar med den lovede kompensations-pakke, som selskabet 1. januar stillede brugerne i udsigt, efter selskabet var blevet ramt af et meget stort og omfattende nedbrud.Det skete i en udsendt mail fra selskabets topchef, Jaap Postma, der lovede, at de ramte brugere ville få en 'underholdningsoplevelse,' som 'plaster på såret.'Den er YouSee nu klar med, fremgår det af en udsendt mail."Nedbruddet betød, at mange af vores kunder måtte undvære tv nytårsaften. Det er vi rigtig kede af. Som et plaster på såret har vi derfor sammensat en filmpakke, som vi håber, at du og din familie vil få glæde af," lyder det i mailen, der har topchef Jaap Postma som underskriver.Fra lørdag og måneden ud vil YouSee-brugerne således få gratis adgang til filmkanalaen Viasat Film Premiere, der rummer en række film, som kan ses på fjernsynet.Med i pakken bliver også fri adgang til 250 film fra Viasat.Hertil smider YouSee fem udvalgte film oven i posen, der kan ses på både mobiltelefonen, tablet, pc og tv-boks.Det drejer sig om Captain Fantastic, The Hateful Eight, Antboy 3, Kvinden i guld og Blood Father.Du kan læse mere om kompensations-pakken her. YouSee holder årsagerne til det meget store nedbrud tæt til kroppen. Det har fået mistanken til at rejse sig om, at der kan være tale om et hackerangreb eller lignende.