Disse seks centrale spørgsmål vil Center for Cybersikkerhed ikke svare på efter kæmpe YouSee-nedbrud

Der er absolut radiotavshed fra Forsvarets Efterretningstjeneste på fjerde døgn omkring årsagerne bag det store YouSee-nedbrud nytårsaften. Dermed lever teorien om et hackerangreb på dansk infrastruktur videre.

I kølvandet på det store YouSee-nedbrud blev Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste hevet med ind i analysearbejdet omkring, hvad der forårsagede nedbruddet.På årets anden dag forklarede chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen, til TV 2 , at cyber-forsvarstjenesten samarbejder med TDC (nu YouSee, red), og at det på daværende tidspunkt var for tidligt at udtale sig om en årsag til nedbruddet.Senere meldte Center for Cybersikkerhed ud på det sociale medie Twitter, at tjenesten rent rutinemæssigt som tilsynsmyndighed for informationssikkerheden og beredskab i telesektoren er involveret i nytårsnedbruddet.Den opgave kan du læse mere om på Center for Cybersikkerheds hjemmeside Når YouSee ikke har meldt noget ud om årsagen til det store nedbrud, flyder nedbrudsteorierne i denne uge fortsat videre i kommentarfelter på både traditionelle nyhedsmedier og på de sociale medier.At Forsvarets Efterretningstjeneste bliver inddraget i opklaringsarbejdet - rutinemæssigt eller ej - har givet yderligere næring til, at der skulle være tale om et hackerangreb mod YouSees netværk.Computerworld har spurgt Center for Cybersikkerhed om, hvordan tjenesten mere præcist er inddraget i arbejdet, men det ønsker centret ikke at kommentere på efter at have set vores spørgsmål på skrift.Heller ikke selvom en forklaring kunne berolige danskerne og 1,2 millioner YouSee-kunder om, at der næppe er tale om et udefrakommende hackerangreb.Så den teori som årsag bag nedbruddet kan endnu ikke aflives, før der bliver meldt noget andet ud fra enten YouSee eller Center for Cybersikkerhed."Rolig nu - det følger af lovgivningen at CFCS bliver involveret efter telenedbrud - uanset årsagen. Vi afventer TDCs analyser," er en af de seneste tweets fra Center for Cybersikkerhed fra mandag formiddag den 2. januar.På fjerde døgn har der så været stille fra centret om YouSee-samarbejdet og eventuelle fund i YouSees netværk.Her kan du se, hvad Center for Cybersikkerhed ikke ønsker at svare på i forbindelse med YouSee-nedbruddet:hands on