YouSee blev angrebet nytårsaftensdag - kæmpe-nedbrud var ikke et uheld

Kæmpe-nedbruddet hos YouSee nytårsaften skyldes 'en bevidst skadelig handling,' lyder det fra TDC, der nu melder sagen til politiet.

Det store nedbrud hos YouSee nytårsaftensdag var forårsaget af sabotage.Det oplyser YouSee i en pressemeddelelse, efter selskabet siden nytårsaftensdag har arbejdet dels på at genoprette sin infrastruktur og dels finde årsagen til nedbruddet.YouSee meddeler, at nedbruddet skyldes en 'bevidst skadelig handling begået mod YouSee.'Ifølge selskabet har denne 'bevidst skadelige handling' ramt det udstyr, som YouSee anvender til distribuere tv-signalerne."Der er tale om et kompliceret nedbrud, som kræver detaljeret viden om YouSees setup og tv-platform. Vi vurderer på den baggrund, at der er tale om en bevidst skadelig handling. Vi har derfor overgivet sagen til politiet, og vi kan dermed ikke kommentere yderligere," lyder det fra Pernille Erenbjerg, topchef i TDC.Omkring 1,2 millioner danskere blev ramt af tv-nedbruddet om eftermiddagen nytårsaftensdag få timer før dronning Margrethes nytårstale.Dette tidspunkt har tidligere fået spekulationerne om, at YouSee skulle være ramt af et hacker-angreb, til at rejse sig.Spekulationerne fik yderligere næring, da det kom frem, at Forsvarets Efterretningstjeneste blev orienteret og inddraget i sagen.Computerworld har i de seneste dage forgæves således forsøgt at få FE's Center for Cybersikkerhed til at svare på en stribe spørgsmål om nedbruddet.YouSee har siden nedbruddet været meget tilbageholdende med at fortælle noget om årsagen til nedbruddet, der betød, at 33 sendestationer landet over skulle genstartes.Selskabet har dog tidligere meddelt, at det havde indkaldt forskellige eksterne eksperter til at hjælpe med at gennemgå sagen."Der har været mange spekulationer om årsagen til nedbruddet. Vi har ikke ønsket at bidrage til spekulationerne, så længe analyserne var i gang," lyder det fra Pernille Erenbjerg i den udsendte meddelelse.TDC meddeler til Computerworld, at selskabet for nuværende ikke har yderligere kommentarer.