Københavns Politi om YouSee-angrebet nytårsaften: Sagen har høj prioritet

YouSee har meldt om angrebet på selskabets tv-signal nytårsaftensdag til Københavns Politi. Også Rigspolitiets særlige afdeling for cyberkriminalitet er inddraget i opklaringen.

Da YouSee-kundernes tv-signal gik i sort nytårsaftensdag ved 16:30-tiden var det med al sandsynlighed en bevidst skadelig handling mod tv-giganten.Sabotagesagen mod YouSee blev officielt anmeldt til Københavns Politi i dag torsdag.Nu foregår efterforskningen under ledelse af vicepolitiinspektør i Københavns Politi, Jens Møller Jensen.Københavns Politi har i forbindelse med sagen opdateret sin Twitter-konto med en bekræftelse af, at politikredsen nu undersøger den formodentlige sabotagesag."Københavns Politi har modtaget en anmeldelse vedr. nedbruddet nytårsaften hos Yousee. Sagen undersøges. Pt. ikke yderligere," lyder det på Københavns Politis Twitter-konto Computerworld har spurgt Københavns Politi om, hvordan sagen efterforskes, hvem der er mistænkt for at stå bag og andre spørgsmål, men det har politikredsen på nuværende tidspunkt ikke lyst til at svare på."Ja, det har jo en vis interesse al den stund, at der en stor nyhedsinteresse, og det er selvfølgelig en anmeldelse, som vi handler hurtigt på, men ellers har jeg ingen kommentarer på nuværende tidspunkt," forklarer pressemedarbejder hos Københavns Politi, Steen Hansen, til Computerworld.Computerworld erfarer, at udover Københavns Politi har også Rigspolitiets særlige cyber-kriminalitetsenhed NC3 deltaget i briefingen om sagen.NC3 oplyser, at cyberpolitifolkene assisterer Københavns Politi i opklaringen af sagen.Ellers er det også her sparsomt med oplysninger om angrebet mod YouSee på nuværende tidspunkt."Sagen bliver efterforsket, og det må efterforskningsfolkene have fred til," lyder budskabet fra NC3, som ikke har mere at tilføje.Københavns Politi oplyser til Computerworld, at nyheder om sagen løbende vil blive postet på myndighedens Twitter-konto, såfremt der er noget nyt at fortælle.