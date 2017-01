Kritisk sårbarhed fundet i Android: Google forsøger at haste-rette

Dansk sikkerhedsselskab advarer mod ikke færre end 95 unikke sårbarheder i Android-mobilsystemet, hvoraf en er kritisk. Læs her, hvordan din Android-mobil bliver holdt sikker.

Selskabet bag Androids mobilstyresystem, Google, har udsendt en hel stribe af rettelser til mobilfolket.Sikkerhedsopdateringen for januar adresserer 95 unikke sårbarheder, oplyser sikkerhedsselskabet CSIS Security Group."Mindst en af disse (sårbarheder, red.) er kategoriseret kritisk og kan misbruges i ekstern kodekørsel via sms, e-mail eller webbrowsning," lyder det fra CSIS Security Group.Udover den kritiske sårbarhed har 10 andre huller fået alvorlighedsstemplet "høj".Sikkerhedsselskabet CSIS forklarer, at den kritiske sårbarhed optræder i en Media server komponent og kan i de forkerte hænder køres på sårbare Android-enheder.Den kritiske sårbarhed har fået sårbarheds-id'et CVE-2017-0381Google forklarer på sin Android-side, at der ikke er tegn på aktivt misbrug.Selskabet opfordrer alle til at opgradere, hvilket for de fleste Android-brugeres vedkommende vil ske automatisk.Du kan læse mere om sårbarhederne på Android-sikkerhedssiden, som du finder her