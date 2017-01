Samsung skovler penge ind trods kæmpekrise med brandfarlig Note 7

Samsungs indtjening stiger med næsten 50 procent, selv om selskabet er blevet ramt af den usælgelige Note 7, som kan bryde i brand.

Samsungs indtjening er i voldsom vækst. Selskabets kommende regnskab for fjerde kvartal vil vise, at indtjeningen er steget med næsten 50 procent i forhold til det tilsvarende kvartal i fjor, lyder det fra Samsung.Det sker, selv om selskabet har floppet totalt med lanceringen af topmodellen Galaxy Note 7, som hurtig blev kaldt tilbage, da smartphonen var udstyret med et brandfarligt batteri.Det kan du læse mere om her:En stor del af indtjeningen kommer fra Samsungs salg af komponenter som hukommelseschip, monitorer og andre dele og altså ikke fra selve smartphone-salget.Disse forretningsområder er i sagens natur uberørte af Note 7-skandalen."Samsung var så heldig, at selskabets hukommelses- og skærm-forretning har været i stand til at opveje den undegangs-stemning, som Note 7-balladen har skabt," lyder det fra Bryan Ma, analytiker i IDC, som Computerworlds amerikanske nyhedsbureau har talt med.Samsung meddeler, at indsætningen for selskabets fjerde kvartal ventes at lande på 9,2 billioner won, hvilket svarer til knap 54 milliarder kroner.Omsætningen ventes at lanede på 53 billioner won - 320 milliarder kroner - hvilket er på niveau med omsætningen i fjor.Forventningerne til resultatet for fjerde regnskabskvartal kommer i kølvandet på tredje kvartal, der var en katastrofe for Samsung.Her styrtdykkede indtjeningen markant oven på tilbagekaldelsen af de brandfarlige Note 7-telefoner. Driftsresultatet dykkede således med gigantiske 95 procent.Samsung er ikke kommet med en detaljeret forklaring på, hvad der konkret var årsag til brandfaren.Ifølge Computerworlds amerikanske nyhedsbureau er Samsungs hovedrival, Apple, langt mere profitabel end Samsung, da Apple holder sig helt ude af markedet for prisbillige telefoner, hvor indtjeningsmarginerne er langt lavere end det er tilfældet for dyre telefoner.I den lave ende af markedet konkurrerer Samsung hertil ganske voldsomt med fremadstormende kinesiske producenter som Huawei, Vivo og Oppo.