Indflydelsesrig tech-kommentator: Apple på vej med smarte briller i samarbejde med kendt firma

Microsoft har allerede udviklet AR-brillerne HoloLens. Ifølge vedholdende rygter arbejder Apple ligeledes på et par AR-briller, der beskrives som "letvægtsbriller"

Rygterne fortsætter: Apple arbejder angiveligt på at udvikle et par smarte letvægtsbriller i stil med Microsofts Hololens.

Annonce:



Annonce:

Det har længe været rygter om, at Apple arbejder på udvikle et sæt augmented reality-briller, og de rygter har fået fornyet kraft oven på den netop overståede tech-messe CES i Las Vegas.I et opslag på Facebook kan den indflydelsesrige tech-kommentator Robert Scoble berette, at han har talt med kilder fra virksomheden Carl Zeiss, der er verdenskendt for sin optiske teknologi, som blandt andet anvendes i brilleglas og kikkerter.Ifølge Robert Scobles kilder samarbejder Carl Zeiss og Apple tæt om at udvikle et sæt AR-briller, der bliver beskrevet som et par letvægtsbriller. Angiveligt er udviklingen af brillerne så langt fremme, at de kan blive lanceret allerede i løbet af 2017.De rygter som Robert Scoble bringer til torvs er i i tråd med lignende rygter, der for få måneder siden blev beskrevet i det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg Ifølge Bloomberg vil Apples nye briller blive trådløst forbundet med brugernes telefoner, og vil gøre dem i stand til at vise animationer og oplysninger i brugerens synsfelt.Altså funktioner, der minder om det, som Microsoft allerede har demonstreret med HoloLens-brillerne.Men Apple er ifølge Bloombergs oplysninger stadigvæk kun i test-fasen, og i modsætning til Robert Scobles kilder vurderer det amerikanske medie, at Apple senest ville være i stand til lancere brillerne i 2018.Samtidig ved vi også, at Apple administrerende direktør Tim Cook adskillige gange fremhævet det store potentialer i AR.Det har han senest gjort i et intervew med den amerikanske tv-station ABC , hvor han vurderer, at AR har væsentligt større potentiale end virtual reality (VR) .Apples interesse for området understreges ligeledes gennem en række opkøb, som virksomheden har foretaget gennem de seneste år.Eksempelvis opkøbte Apple sidste år de to AR-virksomheder Metatio og Faceshift. Sidstnævntes motion-capture teknologi bliver blandt andet brugt i Star-Wars-filmene.I 2013 brugte Apple desuden 360 millioner dollar på at opkøbe virksomheden PrimeSense for PrimeSense, hvis teknologi blandt andet var grundlaget for Microsofts Kinect-sensor.