EU: Medieselskaber skal have lov til at bruge sniffere til at opdage adblockere

De europæiske medie-selskaber skal have lov til at sende sniffere ud, som kan opdage adblockere hos brugerne, så de kan banne de pågældende brugere fra adgang til sitet.Adblockere spærrer for fremvisningen af annoncer, når brugerne besøger mediehusenes websites, og det er en alvorlig sag for mediehusenes forretningsmodeller.Sådan lyder et forslag fra EU, som netop har offentliggjort en række privacy-relaterede forslag, som nu skal behandles i EU's politiske system.De indebærer blandt andet fjernelse af de evindelige cookie-beskeder på besøgte websites.Mange medieselskaber spærrer allerede i dag for brugere med adblockere i et forsøg på at bekæmpe området, der rammer lige ned i mediehusenes forsøg på at finde finansiering i et hårdt presset marked.EU vurderer, at der er hårdt brug for en juridisk afklaring på området, som i dag ligger i en gråzone.Det skyldes, at mediehusene for at opdage brugen af en adblocker ifølge kritikere i dag ofte 'glemmer' at bede om lov til at få adgang til de enheder, som deres sites besøges fra.Og denne adgang - som altså kræver brugernes tilladelse - er ofte nødvendigt for overhovedet at opdage, at en adblocker er i spil.Det er denne adgang, som EU nu vil give grønt lys til.Det vil betyde, at medie-husene uden at spørge om mål kan sende en sniffer ud, som kan opdage en adblocker, så mediehuset kan afbryde læse-muligheden fra den pågældende enhed.Udbredelsen af adblockere har været inde i en uhyre fremgangsrig periode i takt med, at mediehusenes optag af online-annoncer er steget samtidig med, at mange brugere har oplevet de ofte aggressive og animerede annoncer som forstyrrende og offensive.Det anslåes, at op mod et par hundrede millioner online-brugere i dag anvender adblockere, der findes i mange forskellige udformninger og fabrikater.EU har tidligere arbejdet med en plan om at indføre en lov om 'privacy by default' i browserne, der altså i givet fald fra fødslen skulle indstilles til ikke at kunne spores, så online-annoncører ikke ville kunne følge brugere rundt på nettet.Denne plan blev dog droppet.