HTC skyder smartphone-foråret i gang med ny Samsung Note 7-klon

HTC har skudt smartphone-foråret i gang med HTC U Ultra og U Play, hvor særligt U Ultra er interessant for dem, der gik glip af Note 7-smartphonen

HTC U Ultra og U Play er ikke HTC's efterkommere til HTC 10, selskabets flagskibstelefon, så forvent derfor at se flere HTC-lanceringer i løbet af foråret.

De første måneder hvert år står i Androids tegn. Det er i februar og marts, at langt de fleste nye smartphones fra Android-producenterne bliver lancerede, men i år forsøger HTC at skyde festen i gang i januar.Ved et livestreamet event har HTC præsenteret HTC U Ultra og HTC U Play.De to smartphones er ulig, hvad HTC tidligere har præsenteret, og i begge tilfælde låner de nye telefoner funktioner og design fra sine andre asiatiske konkurrenter, Samsung og LG.U Ultra er en stor smartphone med en 5,7 tommer skærm med QHD-opløsning (2.560 x 1.440 pixels), og minder i høj grad om en mere raffineret Samsungs Note 7.Telefonen har - ligesom Note 7 havde - en bagside af kurvet glas, der dog ser langt mere gennemført ud på U Ultra, men ingen stylus-pen. Over skærmen sidder en lille ekstra skærm ligesom på en LG V20-smartphone. Den lille skærm viser dig notifikationer, genveje eller kontakter.På bagsiden finder du en kamerabule, der igen får en til at tænke tilbage på Samsung Note 7. U Ultra er udstyret med samme 12 megapixel billedsensor, som der sidder i Googles Pixel-smartphones (HTC producerer Pixel for Google, så det overrasker ikke), og forvent derfor, at U Ultra kan tage lige så flotte billeder, som Google Pixel roses for.Inde i telefonen finder du en Snapdragon 821-processor sammen med 4 GB RAM.Snapdragon 821 var en stærk processor lanceret i slutningen af 2016, og som sidder i smartphones som Google Pixel og OnePlus 3T, men det er underligt at HTC ikke lancerer telefonen med den nyeste model, 835.Snapdragon 835 forventes at sidde i samtlige nye flagskibstelefoner lanceret i de kommende måneder, så HTC får travlt med at sælge U Ultra, inden andre og mere kraftfulde smartphones kommer på markedet.Desuden har telefonen ingen audioport, men kommer i stedet med et USB C-headset. Det er det samme, som fulgte med HTC 10 Evo, og lydoplevelsen var en af de bedste, vi har oplevet i en smartphone. Har du allerede et kablet headset, skal du dog ud og tilkøbe en adapter.HTC lancerede også en mindre smartphone, U Play, med en 5,2 FullHD-skærm og en mere skrabet MediaTek Helio P10-processor, der skal være en mere prisvenlig smartphone i samme glas og metal-design som U Ultra.HTC U Ultra og U Play kan sidst i 1. kvartal 2017 købes i farven "brilliant black" til en vejl. butikspris på hhv. 5.990 kr. og 3.790 kr. Du kan også købe telefonerne i HTC's webbutik i et udvalg af farver.