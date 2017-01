Åh nej, nyt sikkerhedsproblem: Fotos af dine fingre kan hugges som login til mobilen

Et simpelt fredstegn på et Facebook-billede kan benyttes til at reproducere et fingeraftryk med. Læs her, hvordan fingeraftrykket fanges.

Laver du fredstegnet eller på anden måde flasher fingerspidser mod et kamera på sociale medier, kan billedet kopieres og kopien benyttes som login til din mobiltelefon.Eller fingeraftrykskopien kan benyttes til at få adgang til andre steder som tablets og computere, hvor du benytter fingeraftrykslæsere til at logge på med.Japanske forskere fra Japans Nationale Institut for Informatik hævder nemlig at have kopieret et fingeraftryk på tre meters afstand, som under optimale forhold mistænkes for siden hen at kunne reproduceres og bruges til login på diverse computere.Det skriver The Japan Times "Data fra fingeraftryk kan genskabes, hvis fingeraftrykket på billedet er i fokus og i stærkt lys," har NNI-professor, Isao Echizen, fra instituttets Medieforsknings- og digitaliseringsafdeling fortalt til den japanske tv-station Yomiuri TV.Han tilføjede, at det ikke kræver avanceret udstyr, før man kan kopiere fingeraftryk fra et billede.Hvordan opløsningen skal være på billedet, kom han umiddelbart ikke ind på, ligesom det ikke blev fortalt, hvordan billedet af fingeraftrykket kan reproduceres til et brugbart login.Tilbage i 2014 har blandt andet The Guardian rapporteret om hackeren Jan Krissler, der på en tysk hackerkonference fremviste den tyske forsvarsministers fingeraftryk.Aftrykket var reproduceret fra et par højt opløselige fotos af hendes hånd."Efter denne demonstration, begynder politikerne nok at gå med handsker i offentligheden," lød det fra Jan Krissler ved den lejlighed.