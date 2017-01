Apple på vej med ny stor satsning: Vil gå Netflix i bedene og lave egne film og tv

Ny Apple-satsning skal blive et stort nyt forretningsområde, der skal kompensere for det aftagende salg af iPhones og iPad.

Apple går med planer om følge i Netflix' fodspor og producere sine egne tv-serier og tv-show.Ifølge den amerikanske avis Wall Street Journal er det Apples ambition, at den ny satsning skal udgøre et signifikant nyt forretningsområde, der vil gøre Apple til en større spiller i Hollywood og kompensere for det aftagende salg af iPhones og iPad.Apple sigter angiveligt efter at skabe tv-serier af samme kvalitet som HBO's tv-serie Westworld eller Netflix' sommer-hit Stranger Things.Wall Street Journal oplyser dog, at Apple i første omgang ikke næppe agter at investere så store milliard-beløb i satsning, at det vil gøre virksomheden til en direkte konkurrent til Netflix og Amazons Prime-tjenester.I stedet er det planen at serierne løbende skal lanceret via musikstreamingtjenesten Apple Music, og målet er derfor i højere grad, at stjæle brugere fra Spotify. I dag har Apple Music 20 millioner abonnenter, mens Spotify har i omegnen af 40 millioner betalende brugere.Det er velkendt, at Apple længe har haft ambitioner på tv-området. Eksempelvis er Apple allerede i gang med at producere tv-serien Planet of The Apps, der handler om "apps og deres grundlæggere". En tv-serier der har filmstjerner som Gwyneth Platrow og Jessica Alba på rollelisten.Samtidig skrev Wall Street Journal sidste år, at Apple var et af de selskaber, der udviste interesse for at opkøbe det store amerikanske tv-selskab Time Warner, der dog endte med at blive solgt til teleselskabet AT&T svimlende 580 milliarder kroner.Et opkøb af Time Warner havde givet Apples adgang til en mængde indhold af meget høj kvalitet. Her i blandt indhold fra den populære tv-serie-producent HBO, der er ejet af Time Warner.