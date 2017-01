Træt af TDC-monopol: Baldur og Mads ruller selv lynhurtigt fiber ud til helt kvarter - og lokker med fem års gratis internet

Reportage: Fiber er fremtiden, mener Gigabit.dk. Firmaet lokker nu med lynhurtigt og gratis internet i fem år - hvis du altså vil være med til at finansiere udbygningen af fibernettet.

Baldur Norddahl (øverst) og Mads Bennedbæk (nederst) mødte hinanden på DTU i 90´erne. Her var de med til at etablere hurtigt internet mellem DTU og omliggende kollegier. Senere arbejdede de to som konsulenter før de i 2014 fik hul igennem på DONGs gamle fibernet.

Gigabit.dk holder selv til i en ydmyg del af Herlevs industrikvarter hvor de deler opgang med alt fra revisorer til en butik der specialiserer sig i e-handel med cykelhjelme.

Med et fiber-modem som dette vil Gigabit redde folk fra langsomt internet i de Københavnske forstæder. I første omgang i Herlev og Skovlunde.

I en anonym gulstensbygning midt i Herlevs industrikvarter sidder Baldur Norddahl og Mads Bennedbæk i et lille rodet kontor fyldt med fiberkabler, papkasser og stabler af routere.Sammen er de to medejere i gang med at gøre det, som politikere og telebranchen i årevis har diskuteret: At levere rigtigt hurtigt internet til helt almindelige mennesker.For mens debatten især er gået på teledækningen i de mere tyndtbefolkede egne af Danmark, og mens elselskaberne har fyret kroner af på store fiberudrulninger, så har store dele af København og de omliggende forstæder overraskende ringe kobberbaserede ADSL-forbindelser.Det er her, at Baldur og Mads og deres seks kollegaer kommer ind.For siden de to stiftere, der i dag begge er i begyndelsen af 40'erne, som studerende var med til at udrulle hurtigt internet på Kampsax-kollegiet i 1995, har det handlet om at skaffe hurtigt internet til rimelige priser.Og skal nettet være lige så hurtigt som navnet på det tre år gamle firma Gigabit.dk antyder, så er der ingen vej uden om fiber - der giver adgang til 100, 1.000 eller 5.000 megabit-forbindelser - til både up- og download.Det leverer den lille virksomhed med et par håndfulde ansatte lige nu baseret på det fiber-netværk, som oprindeligt blev etableret af Dong, men købt af TDC i 2009.Adgangen til Dong-fiberen fik Gigabit.dk dog først i 2014, da TDC efter længere tovtrækkeri gav den lille konkurrent adgang til den såkaldte rå fiber.Siden har Gigabit.dk etableret sig´.Selskabet dækker i dag området fra Roskilde, Køge, Virum, Søborg, Gentofte og Albertslund.I dag er firmaet derfor til stede med eget udstyr på 11 af TDC's største centraler og dækker i dag cirka en tredjedel af det originale Dong-net.Udfordringen er dog ifølge Baldur Norddahl at der siden Dong-salget for otte år siden ikke er sket nogen udbygning af det lynhurtige fibernetværk i og omkring København.I stedet satser TDC ifølge Computerworlds oplysninger i øjeblikket udelukkende på at opgradere firmarts egne eksisterende coax-netværk, som rummer både internet og kabel-tv.Den strategi har efterladt store købestærke områder i og omkring København med forbindelser, som i nogle tilfælde leverer hastigheder på under 10 mbit i download og 2 mbit i upload.Det erfint til e-mail og moderat surfing, men knapt så fint til et moderne liv, hvor flere i familien samtidig streamer film og musik.Det er det, som Gigabit.dk nu vil ændre på ved selv at rulle fiber ud i et villakvarter i den københavnske forstad Herlev."Vi har sat prisen til 12.000 kroner for at være med i projektet. For den pris får du fiber helt ind til huset, du får opsat en KAP-boks [kunde afslutnings punkt, red.] og får et fiber-modem. Alt du selv skal gøre er at sætte din egen router til. Og samtidig får du gratis 100 mbit-internet de næste fem år.", forklarer Baldur Norddahl om projektet.Samtidig understreger Gigabit.dk-stifterne, at etableringen af fiber er omfattet af det såkaldte håndværkerfradrag, hvor arbejdslønnen kan trækkes fra i skatten for 2017.De samlede udgifter for fiberetableringen, tilslutning og fem års gratis internet vil derfor, ifølge Gigabit.dks beregninger, løbe op i cirka 8.000 kroner.Dertil kommer udgiften til en moderne router, som kan håndtere de hurtige forbindelser, forklarer Baldur Norddahl.Han pointerer, at mange af firmaets kunder sætter pris på, at de selv kan vælge deres egen router, men at Gigabit.dk også sælger og supporterer routeren til de kunder, som vil have fuldt supporterede forbindelser.Prisen på 12.000 kroner før fradrag har dog ikke virket afskrækkende på husejerne i det såkaldte eventyrkvarter i Herlev.For allerede kort tid efter, at der i begyndelsen af januar blev åbnet for tilmeldingen på Gigabit.dks hjemmeside, var der ifølge Baldur Norddahl nok kunder til, at etableringen af det selvstændige fibernetværk bliver en realitet.Han ønsker dog ikke at sætte tal på, hvor mange af de cirka 600 omfattede husstande, som har meldt sig til, men understreger at der allerede er nok til, at gravearbejdet kan gå i gang.Han forventer, at de første husstande kan kobles til allerede i april 2017 - dog med det forbehold, at vejret kan drille og forsinke selve gravearbejdet.I bedste entreprenør-ånd regner Gigabit.dk-folkene selv med at styre gravearbejdet med egne folk og maskiner for at holde etableringsprisen nede.Det er rent faktisk en aktivitet, som ikke er helt fremmed for de to datalogi-uddannede stiftere:"Vi grundlagde firmaet med selv at stå med en skovl og grave huller i jorden. Vi har jo de første af sin slags, så TDC havde i princippet produkterne, men ingen havde bestilt dem før. Så for at kunne få vores eget udstyr ind i teknikhusen,e måtte vi selv ud og grave. Som iværksætter må man ikke være for fin til nogen job", uddyber Baldur Norddahl.Ud over eventyrkvarteret i Herlev arbejder Gigabit.dk også pt. med et projekt i Skovlunde Syd. Du kan læse mere om projekterne på Gigabit.dks hjemmeside her